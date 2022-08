Proibição russa do US Open ‘considerada seriamente’ – mídia — CMIO Esportes

Os chefes do US Open mantiveram discussões de alto nível sobre a proibição de jogadores da Rússia e da Bielorrússia de competir no evento deste ano, mas optaram por não seguir a posição estabelecida por Wimbledon – e, em vez disso, organizarão uma exibição de arrecadação de fundos destinada a fornecer ajuda para aqueles afetados pelo conflito em Ucrânia, de acordo com o NYT.

O início da operação militar de Moscou na Ucrânia levou a proibições gerais impostas a atletas russos por várias federações esportivas, embora o tênis tenha permitido que jogadores do país competissem sob status neutro.

O impacto disso foi sentido em uma ampla variedade de frentes, mas o tênis provou ser talvez a plataforma esportiva mais potente para expressar sentimentos relacionados ao conflito.

Wimbledon – indiscutivelmente o Grand Slam mais importante do calendário anual do tênis – provou ser uma exceção, no entanto, pois proibiu russos e bielorrussos de jogar em Londres por medo de entregar ao Kremlin o que viu como um golpe de relações públicas caso um russo reivindicasse o famoso troféu. (ironicamente, o evento feminino foi vencido pela russa Elena Rybakina, que jogava com as cores do Cazaquistão).

Isso provou ser prejudicial para a estrutura de classificação do torneio, depois que a ATP e a WTA revelaram que os pontos de classificação não seriam concedidos devido ao fato de Wimbledon não ter um campo completo de jogadores.

Essa postura também eliminou o jogador masculino número um do mundo, Daniil Medvedev, antes do primeiro saque da rodada de abertura. O mesmo aconteceu com Aryna Sabalenka, a estrela bielorrussa feminina que foi semifinalista em 2021.













Mas enquanto a posição de Wimbledon foi controversa, não será assim em Flushing Meadows.

O último Grand Slam do ano, que começa no final deste mês, teve discussões, segundo o The New York Times, sobre seguir a liderança de Wimbledon e banir russos e bielorrussos, o que incluiria deixar de lado o campeão de simples masculino do ano passado, Medvedev, mas depois do que foi descrito como “intenso e emocional” palestras, foi tomada a decisão de permitir que o evento prossiga com o cumprimento total dos jogadores (desde que estejam vacinados, mas isso é outra história).

O relatório afirma que esta decisão foi tomada em grande parte porque eles não estavam sob o mesmo tipo de pressão do governo dos EUA para fazê-lo, como havia sido colocado em Wimbledon por funcionários do Reino Unido.

Também foi argumentado que permitir que russos e bielorrussos joguem o US Open poderia supostamente levar a oportunidades de unir jogadores desses países com seus pares ocidentais em mensagens para se manifestar contra a operação militar na Ucrânia; até mesmo para alguns dos mais importantes entre eles participarem de uma partida de exibição planejada para arrecadar fundos humanitários a serem enviados à Ucrânia.

A diretora do torneio US Open, Stacey Allaster, pediu a Victoria Azarenka, uma das principais estrelas do tênis da Bielorrússia, para fazer uma exibição de arrecadação de fundos em 24 de agosto – Dia da Independência da Ucrânia – no Centro Nacional de Tênis Billie Jean King, onde espera-se que eles arrecadar cerca de US$ 2 milhões para financiar os esforços de ajuda.













“Ela disse: ‘Esta é uma escolha do jogador, e eu quero jogar,‘”, de acordo com Allaster.

Azarenka já havia criticado a proibição de Wimbledon, dizendo na época que era “uma grande oportunidade para mostrar como o esporte pode unir.”

“Acho que perdemos essa oportunidade, mas espero que ainda possamos mostrá-la”, acrescentou ela (no entanto, o The Times observa que Azarenka se recusou a comentar mais quando contatada pela publicação).

Allaster acrescentou, no entanto, que o direito de um jogador de se expressar como bem entender deve permanecer desimpedido.

“Não queremos pressionar indevidamente nenhum atleta,” ela disse. “Vamos respeitar e apoiar a decisão de qualquer jogador.”

Ao permitir que jogadores russos e bielorrussos compitam, o Aberto dos EUA seguirá a postura do Aberto da França em maio e junho, que liberou jogadores das duas nações para jogar sob o status neutro.