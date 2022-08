Número um russo sofre saída antecipada — CMIO Esportes

A número um do tênis feminino da Rússia, Daria Kasatkina, não conseguiu continuar sua impressionante forma recente, pois foi eliminada na primeira rodada contra Bianca Andreescu no Aberto do Canadá na terça-feira.

Recém-chegada de vencer o Silicon Valley Classic em San Jose no fim de semana, Kasatkina foi superada por sua rival canadense em Toronto no caminho para uma derrota em dois sets, 6-7(5-7) 4-6.

Kasatkina subiu para o ranking mais alto da carreira de número nove do mundo esta semana e foi semeado em 11º no Canadá, mas foi derrotado contra o ex-campeão do US Open Andreescu.

Andreescu, que venceu a final da quadra dura canadense em 2019, conquistou a segunda vitória de 2022 contra sua adversária russa, depois de derrotar Kasatkina nas quartas de final do Bad Homburg Open em junho.













No Canadian Open – também conhecido como National Bank Open – Andreescu terminou com 31 vencedores contra 18 de Kasatkina.

O primeiro set em particular viu pouco para separar a dupla, com Andreescu finalmente vencendo no tiebreak em uma estrofe de abertura que levou 85 minutos para ser concluída.

Andreescu, 22, joga Alize Cornet da França na próxima rodada.

O foco principal de Kasatkina, de 25 anos, e dos demais jogadores do swing norte-americano da WTA será o US Open, que começa em 29 de agosto.

Kasatkina chegou à semifinal inaugural em sua última aparição no Grand Slam no Aberto da França, antes de ser forçada a perder Wimbledon junto com seus compatriotas.

A melhor corrida de Kasatkina no US Open até agora é chegar às oitavas de final, que ela alcançou em 2017.

Longe das quadras de tênis, Kasatkina ganhou as manchetes nas últimas semanas depois de anunciar em uma entrevista no YouTube que é gay.