Saída confirmada por falha no atacante do Chelsea — CMIO Esportes

Timo Werner agradeceu aos torcedores do Chelsea pelo apoio durante seu período decepcionante em Stamford Bridge, depois que o atacante alemão selou um retorno ao ex-clube RB Leipzig por uma taxa de cerca de £ 25 milhões (US $ 30 milhões).

Werner chegou ao futebol inglês no verão de 2020 com a reputação de ter um olho afiado para o gol, apoiado por um ritmo escaldante – e enquanto o último foi certamente verdade em suas duas temporadas na Premier League, o jogador de 26 anos muitas vezes teve um tempo tórrido na frente do gol e conquistou apenas 23 gols em seus 89 jogos com o Chelsea.

Ele estava interessado em garantir seu lugar na equipe do técnico da Alemanha, Hansi Flick, na Copa do Mundo, e trocou a insegurança de sua posição na hierarquia da linha de frente do Chelsea pelo que presumivelmente será um papel mais consistente com a equipe da Bundesliga, para quem ele marcou 95 gols em quatro temporadas entre 2016 e 2020.

Mas, embora não tenha dado certo no Chelsea, Werner foi crucial para ajudar o clube a garantir o que foi sua segunda Liga dos Campeões em 2021 – e em sua mensagem de despedida aos torcedores, ele refletiu sobre o apoio que recebeu do Stamford Bridge. fiel.

“Caro Blues, Hoje marca o fim da minha jornada com o Chelsea FC”, escreveu ele em uma mensagem postada nas redes sociais.

“Sou incrivelmente grato pelo tempo que passei neste clube especial. Neste ponto, gostaria de expressar minha gratidão aos meus companheiros de equipe, treinadores e funcionários e, especialmente, a vocês, os torcedores especiais do Chelsea Football Club.

“Senti tanto amor e apoio ao longo dos últimos dois anos e nunca esquecerei como vocês estiveram ao meu lado em tempos bons e desafiadores!

“Levantamos troféus como a Liga dos Campeões juntos e sempre me lembrarei da música que você escreveu e cantou para mim. Já estou ansioso para jogar em Stamford Bridge novamente um dia!

“Vejo você em breve, Timo.”

A saída de Werner é o mais recente movimento no que foi uma reformulação da equipe do Chelsea nas primeiras semanas do regime de Todd Boehly, depois que o empresário americano sucedeu Roman Abramovich como figura de proa do clube.

Boehly, que liderou o consórcio de sucesso para comprar o clube depois que Abramovich o lançou no início deste ano, está interessado em financiar uma ostentação de verão no mercado de transferências em uma tentativa de diminuir a diferença entre o Chelsea e os líderes da Premier League. Manchester City e Liverpool.

Werner foi acompanhado pela porta de saída por nomes como Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Romelu Lukaku e Levi Colwill (sendo os dois últimos lances de empréstimo), enquanto o zagueiro espanhol Marcos Alonso deve ser transferido para o Barcelona .

As entradas incluíram o atacante inglês Raheem Sterling, o capitão senegalês Kalidou Koulibaly e o zagueiro espanhol Marc Cucurella – com várias outras contratações que devem ser concluídas quando a janela de transferências fechar na noite de 1º de setembro.