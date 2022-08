Kremlin comenta as opções do Griner — CMIO Esportes

A estrela do basquete feminino dos EUA foi condenada a nove anos de prisão por um tribunal russo na quinta-feira

Brittney Griner tem o direito de apelar de sua sentença de nove anos de prisão por acusações de drogas, disse o Kremlin, embora tenha se abstido de comentar em detalhes o caso da estrela do basquete feminino dos EUA.

Griner, 31, foi condenada pelo Tribunal da Cidade de Khimki nos arredores de Moscou na quinta-feira depois que ela foi pega com cartuchos ilegais de óleo de haxixe em sua bagagem no aeroporto de Sheremetyevo em meados de fevereiro.

Seu caso atraiu atenção significativa, com o Departamento de Estado dos EUA classificando Griner como “detidos indevidamente”.

Autoridades russas refutaram essas alegações, observando que Griner infringiu a lei e não deve ser tratada como uma exceção por ser estrangeira.













Solicitado a comentar a sentença de Griner, o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov disse que a decisão do tribunal não é uma questão para o Kremlin, mas se referiu aos direitos do jogador de basquete daqui para frente, incluindo um possível pedido de perdão presidencial.

“Não podemos comentar decisões judiciais, e não farei isso nesta ocasião”, disse. Peskov disse, de acordo com a RIA.

“Todas as questões de um perdão são prescritas em nossa lei. Existem certos procedimentos que os condenados podem usar de acordo com a lei”, ele adicionou.

A equipe jurídica russa de Griner já disse que pretende apelar da sentença.

Griner se declarou culpada em seu julgamento e disse que os cartuchos acabaram em sua bagagem por engano, pois ela estava fazendo as malas com pressa para viajar para a Rússia.

Griner geralmente joga pelo Phoenix Mercury, mas apareceu no time russo UMMC Ekaterinburg durante a offseason da WNBA desde 2015.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Chefes de basquete dos EUA reagem à sentença de prisão russa de Griner

Ainda não se sabe se Griner cumprirá a totalidade de sua sentença de prisão russa, com contato em nível diplomático entre os EUA e a Rússia sobre uma possível troca de prisioneiros.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, confirmou na sexta-feira que Moscou está disposta a discutir o assunto, mas alertou Washington contra “trovejante” arrogância sobre o assunto.













“Existe um canal especializado que foi acordado pelos presidentes [of Russia and the US]. Quaisquer que sejam as declarações públicas de quem quer que seja, este canal permanece relevante”, disse. disse Lavrov em uma visita ao Camboja.

Washington solicitou que Moscou liberte Griner e o cidadão americano Paul Whelan, um ex-fuzileiro naval que foi condenado por espionagem na Rússia em 2020.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, teria se oferecido para trocá-los por Viktor Bout, um empresário russo cumprindo uma sentença de 25 anos nos Estados Unidos por acusações de tráfico de armas.

De acordo com a mídia americana, Lavrov fez uma contraproposta quando ele e Blinken discutiram o assunto por telefone na semana passada.

O nome de Vadim Krasikov, um cidadão russo condenado por assassinato na Alemanha no ano passado, foi mencionado pela CNN como parte de um possível acordo.