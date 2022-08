Jogador de futebol alemão acusado de chutar namorada grávida no estômago — CMIO Esportes

A polícia da Alemanha fez buscas na casa do zagueiro da seleção e do Borussia Dortmund, Nico Schulz, depois que ele foi acusado de chutar sua ex-namorada grávida no estômago apenas duas semanas antes de ela dar à luz seu filho.

O ex-parceiro do jovem de 29 anos apresentou um boletim de ocorrência por várias queixas de suposto abuso doméstico que teriam ocorrido em 2020.

O jornal alemão Bild fez com que promotores confirmassem que uma investigação sobre o assunto havia sido aberta, e mensagens de Whatsapp obtidas pelo veículo mostram a mulher dizendo ao lateral-esquerdo: “Você me bateu quando eu estava nua em meu próprio apartamento.”













Também foi alegado que Schulz, que nega todas as alegações, “chutou sua namorada no estômago com o pé calçado” que a acusação diz ter sido uma tentativa de interromper a gravidez.

No domingo, o Dortmund divulgou um comunicado confirmando que havia falado com seu jogador. “sobre acusações criminais” na vida privada do jogador.

“O jogador nega as acusações criminais contra ele”, Dortmund observou, acrescentando que Schulz os informou que se defenderá das alegações “com a ajuda de um advogado e que também alegará a presunção de inocência”.

“As alegações feitas, das quais o Borussia Dortmund não tinha conhecimento até a imprensa, pesam muito e são chocantes para o BVB”, disse. o clube alegou, dizendo que os levou “muito sério” e “distancia-se de qualquer forma de violência”.

“Entretanto, o Borussia Dortmund não é parte no processo e não tem acesso aos arquivos da investigação ou à denúncia criminal que aparentemente foi apresentada”, disse. os gigantes da Bundesliga estressaram.

“Como este é um procedimento pendente nos estágios iniciais da investigação e a situação factual e legal do Borussia Dortmund é extremamente incerta a partir de hoje, atualmente não podemos tomar decisões confiáveis ​​​​e juridicamente certas sobre leis trabalhistas e medidas disciplinares”. Dortmund também disse.













“No entanto, nos reservamos o direito de fazê-lo a qualquer momento para um momento em que saibamos mais objetivamente. O Borussia Dortmund não fará mais comentários neste momento”. o clube então terminou.

Nos livros do Dortmund desde 2019, Schulz não fazia parte da equipe do novo técnico Edin Terzic para a vitória de abertura da temporada no sábado em casa contra o Bayer Leverkusen e tem sido um jogador marginal nos últimos anos.

Embora seja regular em seu país nas categorias de base, ele não fez sua estreia no ‘Die Mannschaft’ até os 25 anos e não joga pela Alemanha desde 2020, depois de somar 12 partidas e marcar dois gols.