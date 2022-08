Presidente do conselho de Hockey Canada renuncia após escândalos – CMIO Esportes

O presidente do conselho de administração do Hockey Canada, Michael Brind’Amour, deve deixar o cargo com efeito imediato, conforme confirmado pela organização underfire no sábado.

O Hockey Canada teve seu financiamento congelado pelo governo federal no Canadá, com o primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, também dizendo que entendia por que os canadenses estavam “com nojo” com a principal autoridade em seu esporte nacional.













Esses desenvolvimentos surgiram devido à notícia de uma suposta agressão sexual em grupo que ocorreu em Londres, Ontário, em 2018, e envolveu oito membros da equipe júnior mundial do Canadá, além da descoberta de um acordo extrajudicial feito em relação ao incidente. e um fundo legal especial que foi criado para pagar responsabilidades não seguradas, incluindo reclamações de abuso sexual.

Brind’Amour deveria deixar o cargo em novembro, quando seu mandato, que começou em 2018, terminou.

Em um comunicado, no entanto, ele disse que havia “não há necessidade de esperar por uma nova era” com ação imediata “essencial para enfrentar os importantes desafios que a nossa organização e o nosso desporto enfrentam”.

Brind’Amour também abordou uma revisão de governança que será liderada pelo ex-juiz da Suprema Corte Thomas Cromwell e o verá abordar se o Hockey Canada agiu de forma inadequada ao usar as taxas de registro dos jogadores para resolver reivindicações de agressão sexual.

Ele disse ter certeza de que Cromwell concordou em liderar a revisão que ajudará a Hockey Canada “faça as mudanças necessárias” e estava confiante em suas recomendações “guiará a organização para um futuro de mudança desejada”.













Até agora, o CEO da Hockey Canada, Scott Smith, insistiu que não vai renunciar e pretende liderar uma mudança cultural no hóquei canadense.

Além disso, o Hockey Canada também prometeu criar um novo plano para o futuro, que quebra o código de silêncio e elimina o comportamento tóxico no esporte, ao mesmo tempo em que implementa um sistema de rastreamento e relatório de reclamações de má conduta.