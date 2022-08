Jogadores da Premier League terão ‘treinamento obrigatório de consentimento sexual’ – mídia – CMIO Esportes

Os jogadores e funcionários da Premier League devem receber treinamento obrigatório para educá-los ainda mais sobre o consentimento sexual, em meio a vários casos de alto perfil de suposta agressão sexual envolvendo jogadores de futebol, foi relatado.

De acordo com o The Telegraph, novas medidas estão sendo tomadas para ajudar a combater a impropriedade sexual entre os jogadores de futebol para interromper o que parece ser uma tendência crescente de alegações contra alguns jogadores.

Isso ocorre após casos envolvendo nomes como o zagueiro Benjamin Mendy, do Manchester City, e Mason Greenwood, do Manchester United. Mendy foi acusado de vários crimes sexuais, enquanto Greenwood foi preso no início deste ano por suspeita de agressão sexual e ameaças de morte. Nenhum dos jogadores ainda foi considerado culpado por um júri.

Um outro caso envolvendo um jogador de futebol da Premier League não identificado também está sob investigação.













Anteriormente, os clubes da Premier League operavam programas para educar jogadores menores de idade sobre consentimento em relacionamentos sexuais, bullying e assédio sexual – mas isso não era obrigatório para jogadores seniores.

As novas regras determinam que mesmo jogadores experientes estarão sujeitos ao treinamento que será ministrado por profissionais treinados, e os clubes que não implementarem as sessões educacionais presenciais sofrerão penalidades disciplinares.

A proposta foi lançada no início deste verão para combater “uma cultura de violência de gênero”, de acordo com uma variedade de ativistas anti-violência.

“Estamos satisfeitos em ver que a Premier League adotou o plano de ação que enviamos em nossa carta aberta a eles e à FA sobre a urgência necessária para combater a violência de gênero no futebol”, disse Shaista Aziz, codiretor do The Three Hijabis, grupo que trabalha no combate à violência contra as mulheres.

“Este é um primeiro passo importante e há muito esperado na direção certa. No entanto, precisamos de maior transparência sobre como essa nova orientação será implementada pelos clubes da Premier League. Qualquer programa para combater a violência de gênero deve ser entregue por especialistas em Violência Contra Mulheres e Meninas para que seja uma mudança significativa.

“Os detalhes importam, assim como a transparência e a responsabilidade. Tivemos reuniões produtivas com a Premier League sobre essas questões e esperamos nos encontrar novamente para discutir a implementação de nossas demandas. A FA, em contraste, continua opaca, fora de sintonia e desdenhosa em seus comportamentos em relação a nós. Apelamos à FA para se envolver urgentemente no combate à violência de gênero no futebol.

“É inconsistente e inconcebível que, em 2022, você possa ter um jogador de futebol de alto nível acusado desses crimes gravíssimos e seu empregador dizer: ‘Tudo bem, ele pode continuar trabalhando.’ É ultrajante e vai completamente contra a essência da nossa carta aberta.”













O jogador não identificado da Premier League atualmente sob investigação não foi suspenso por seu clube, enquanto o Manchester City só cumpriu Mendy com uma suspensão quando ele foi formalmente acusado pela polícia, mas depois que eles souberam que ele estava sob investigação pelas autoridades.

A Associação Inglesa de Futebol, no entanto, disse ao Telegraph em um comunicado que reserva penalidades severas para jogadores que infringirem a lei.

“A FA condena veementemente a violência e o preconceito de qualquer tipo, inclusive a misoginia, e incentiva qualquer pessoa que tenha sido alvo ou testemunha desse tipo de comportamento a denunciá-lo à Polícia e às autoridades competentes para que possa ser investigado.,” eles disseram.

“A FA levará as alegações extremamente a sério e tomará medidas dentro de sua jurisdição. Qualquer caso desse tipo seria investigado assim que qualquer investigação criminal ou estatutária fosse concluída.”