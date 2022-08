NFL quer punição mais dura para quarterback estrela – CMIO Esportes

Deshaun Watson foi suspenso por seis jogos por má conduta sexual após investigação externa

A NFL anunciou que vai apelar contra a suspensão de seis jogos imposta ao quarterback do Cleveland Browns, Deshaun Watson, por violar a política de conduta pessoal da liga, com uma penalidade mais dura prevista para ser implementada.

Sue L. Robinson, ex-juíza federal dos Estados Unidos que foi nomeada como juíza independente no caso contra Watson, anunciou na segunda-feira que o precedente na política de conduta pessoal da NFL a restringia a apenas uma proibição de seis jogos para o jogador. que havia sido acusado de comportamento sexual impróprio por duas dúzias de mulheres durante seu tempo com o Houston Texans.

Seu relatório de 16 páginas acusou a conduta de Watson como sendo “mais notório do que qualquer outro antes revisado pela NFL” mas como suas ações foram descritas como não violentas, um teto de seis jogos era a suspensão máxima permitida.

Entende-se que a NFL pediu uma suspensão indefinida de pelo menos um ano e uma multa estimada em US$ 8 milhões.













A determinação de Robinson não incluiu nenhuma penalidade financeira para Watson, de 26 anos, que assinou um contrato de US$ 230 milhões por cinco anos com o Cleveland Browns em março.

A NFL teve três dias para apelar do veredicto de Robinson, e o fez na quarta-feira com o comissário da NFL Roger Goodell para “determinar quem ouvirá o recurso”.

As regras também afirmam que “decisão do Comissário ou seu designado, que pode derrubar, reduzir, modificar ou aumentar a disciplina anteriormente emitida, será final e vinculativa para todas as partes.”

O apelo ocorre em meio a protestos de fãs da NFL que afirmam que a suspensão de Watson foi indevidamente branda.

A NFL Players’ Association (NFLPA) já havia pedido à NFL que cumprisse os termos da suspensão de Robinson e terá até sexta-feira para responder oficialmente por escrito.

Ainda é possível que a NFLPA possa se opor ao recurso da NFL e estabelecer o que seria um confronto de alto risco em um tribunal federal.

Watson resolveu casos civis com 23 das 24 mulheres que o acusaram de comportamento sexual inadequado enquanto ele estava recebendo massagens em 2020 e 2021. Dois júris do Texas se recusaram a avançar com acusações criminais.

Não há prazo para quando o apelo da NFL deve ser anunciado. Os Browns jogam a abertura da temporada da NFL contra o Carolina Panthers em 11 de setembro.