Aliado russo revela papel no império de uísque de McGregor — CMIO Esportes

Artem Lobov afirma que foi crucial para ajudar Conor McGregor a estabelecer sua marca de uísque

O bem-sucedido negócio de uísque de Conor McGregor desempenhou um grande papel no ex-campeão irlandês do UFC sendo regularmente listado entre as superestrelas mais bem pagas do esporte – mas nada disso teria acontecido sem a ajuda de Artem Lobov, revelou o ‘Russian Hammer’.

McGregor lançou sua mistura Proper No. Twelve de uísque irlandês em 2018, uma bebida que recebeu o nome do subúrbio de Dublin em que ele cresceu e que imediatamente se tornou uma peça central do império financeiro da estrela do MMA – principalmente depois que ele e seus parceiros de negócios venderam seu controle. uma participação de US$ 600 milhões no ano passado.

E falando ao talkSPORT, o ex-lutador do UFC Lobov – que vive e treina em Dublin – diz que teve um papel fundamental em ajudar McGregor a estabelecer a marca de sucesso.

“Poucas pessoas sabem, mas na verdade foi ideia minha. Fui eu quem teve a ideia de fazer um uísque para o Conor”, explicou Lobov.

“Após o segundo [Nate] Diaz luta, eu e Conor estávamos na academia e estávamos conversando um dia e ele me disse: ‘Artem, Thor, – ‘The Mountain’ de Game of Thrones – eu estava conversando com ele, e ele me ofereceu [an opportunity] fazer minha própria vodka.

“Ele disse que estava fazendo um na Islândia e agora está me oferecendo a chance de fazer um também. Parece um bom negócio, o que você acha disso?”

Coincidentemente Lobov, que tem mestrado em finanças, estudou o mercado de uísque na Irlanda como parte de uma apresentação e logo expressou a McGregor que havia uma grande lacuna no país para que uma nova empresa de uísque fosse estabelecida.

“Eu disse a ele antes mesmo que você olhasse mais, ‘aqui está o que eu sei sobre uísque irlandês.’ Contei a ele sobre minha apresentação na faculdade. Contei a ele sobre o domínio do uísque irlandês e tudo mais. Ele disse: ‘você vai ver que negócio consegue fazer’ e eu segui meu caminho.”

Lobov acrescentou que ele ganhou alguns contatos na indústria enquanto trabalhava em um hotel em Dublin antes de sua carreira nas artes marciais mistas decolar – algo que ele diz ser crucial para seu conhecimento sobre o assunto.

“Para minha sorte, quando eu estudava na faculdade, trabalhava no bar do Radisson Hotel e tinha um amigo que trabalhava no bar comigo,” ele explicou.

“Éramos apenas dois garotos de 18 anos. Obviamente, saí e fiz minhas próprias coisas, mas Ivan permaneceu trabalhando em hospitalidade e trabalhou até se tornar o gerente geral de um hotel.

“Ele me colocou em contato com um homem chamado Niall of Classic Drinks, uma das principais empresas de distribuição de bebidas da Irlanda. Niall teve a gentileza de me encontrar, na verdade, no Radisson, e foi muito generoso com suas informações.

“Depois de obter essa informação, fui conhecer todas as diferentes destilarias de uísque. Liguei para alguns e conheci alguns pessoalmente. Fiz minha pesquisa e fiz um belo negócio juntos.”

Uma vez que Lobov analisou os fatos e números, ele teve certeza de que havia encontrado uma oportunidade de negócios extremamente viável – e logo a apresentou a McGregor e seu gerente, Audie Attar, da Paradigm Sports Management.

“Uma vez que o negócio estava pronto, fui até Conor e disse: ‘Conor, tenho o negócio pronto para você. Este vai ser um negócio de um bilhão de dólares, sem confusão aqui. Não tenho certeza se ele me levou a sério ou não na época com o bilhão de dólares”, disse Lobov.

“Eu apresentei o Audie [Attar] e o resto do Paradigma [Sports Management] equipe para o meu negócio e todas as pessoas com quem eu já estava trabalhando e então começamos.

“Continuamos trabalhando nisso e, como você pode ver, foi um enorme sucesso. Estou muito feliz em ver isso e estou muito feliz por fazer parte disso.”

Mas, considerando os milhões que seu negócio de uísque adicionou à sua conta bancária, era de se esperar que McGregor enchesse um pouco os bolsos de Lobov – especialmente após a grande venda do ano passado.

Mas o Russian Hammer não aceitaria um centavo de um dos atletas mais ricos do mundo.

“Conor me ofereceu $ 1 milhão, mas eu recusei, não aceitei,” ele explicou.

“Você sabe, ao longo da minha carreira, sempre que ajudei Conor com acampamentos, ele se ofereceu para me pagar por eles, mas nunca aceitei dinheiro dele.

“Eu disse, ‘nós sempre fomos amigos e nos ajudamos. Eu nunca te paguei pelos meus acampamentos, então também não vou aceitar dinheiro de você pelos meus acampamentos.‘”

Lobov prometeu que mais detalhes serão revelados em sua autobiografia, na qual ele vem trabalhando desde que se aposentou dos esportes de combate logo após ser derrotado pelo ucraniano Denys Berinchyk em uma competição de boxe sem luvas em 2021.

Ele lutou no UFC em sete ocasiões e também ficou conhecido por derrotar o ex-campeão mundial Paulie Malignaggi em uma luta de boxe sem luvas em 2019.