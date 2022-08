Estudo nomeia os jogadores ‘mais abusados’ da Premier League – CMIO Esportes

Nenhum jogador da Premier League recebeu mais insultos no Twitter do que o craque português do Manchester United, Cristiano Ronaldo, de acordo com as conclusões de um novo relatório.

Uma investigação do Ofcom, o Escritório de Comunicações do governo do Reino Unido, analisou cerca de 2,3 milhões de tweets da primeira metade da temporada 2021-22 da Premier League e determinou que cerca de 60.000 mensagens ofensivas foram enviadas a jogadores de futebol e que sete em cada dez jogadores da primeira divisão inglesa tiveram que lidar com abusos online uma vez ou outra.

Ofcom também afirmou que metade desses tweets (30.000) foram enviados para apenas 12 jogadores, oito dos quais representam o Manchester United.

O relatório também indicou que as mensagens ofensivas dirigidas a Ronaldo aumentaram quando ele se juntou ao Manchester United pela segunda vez em agosto passado, com quase 4.000 tweets abusivos direcionados ao veterano atacante.

Ronaldo atualmente possui mais de 100 milhões de seguidores no Twitter e acredita-se que sua base de fãs considerável na rede de mídia social explique em parte a torrente de abusos que recebeu. No dia em que assinou seu contrato com o clube no ano passado, Ronaldo foi mencionado em 97% dos tweets ofensivos direcionados a jogadores de futebol na Inglaterra – e 90% de todos os tweets totais.

Os critérios usados ​​para determinar se um tweet era ou não abusivo afirmavam que eles deveriam incluir linguagem que “ameaça, insulta, derroga, desumaniza, zomba ou menospreza um jogador.”

Atrás de Ronaldo, o capitão do clube, Harry Maguire, é o segundo jogador mais visado na Premier League, com o aumento de mensagens ofensivas dirigidas a ele após um tweet que ele emitiu em resposta à derrota humilhante de 2 x 0 do United para o rival Manchester City em novembro. .

Outros jogadores do Manchester United, como Marcus Rashford, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Fred, Paul Pogba (que já deixou o clube) e David de Gea também foram listados entre os dez primeiros.

Harry Kane, do Spurs, e Jack Grealish, do Manchester City, são os únicos jogadores que não são do United na lista.

“Ao longo dos anos, o futebol deu grandes passos no combate ao comportamento inaceitável de pequenas minorias que podem prejudicar o jogo para todos os outros – do vandalismo ao desprezível abuso racista ou homofóbico. Mas essas ameaças nunca desaparecem; e infelizmente, como este relatório lembra, o abuso agora existe longe do estádio nas mídias sociais”, disse Kevin Bakhurst, da Ofcom, sobre os resultados do estudo.

“Muitas vítimas – embora não todas – são de origens étnicas minoritárias.”

No entanto, o relatório também indicou que a grande maioria dos tweets direcionados aos jogadores foi positiva.

O Twitter também reagiu ao relatório e destacou que continua comprometido em erradicar os abusadores de sua plataforma.

“Estamos comprometidos em combater o abuso e, conforme descrito em nossa política de conduta odiosa, não toleramos o abuso ou assédio de pessoas com base em raça, etnia, gênero, identidade de gênero ou orientação sexual.”, disse um porta-voz.