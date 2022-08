Chefe da Premier League discute o reinado de Abramovich no Chelsea — CMIO Esportes

O mandato do bilionário russo no Chelsea não foi totalmente positivo, segundo Richard Masters

Richard Masters, executivo-chefe da Premier League, afirma que o ex-proprietário do Chelsea, Roman Abramovich, deixou um legado questionável após o fim de sua passagem pelo futebol inglês.

O reinado de Abramovich viu os londrinos desfrutarem do melhor período de sucesso prolongado da história do clube, conquistando cinco títulos da Premier League e dois títulos da Liga dos Campeões em meio a uma torrente de pratas conquistadas pelo Chelsea desde 2003.

Mas Masters argumenta que as circunstâncias que cercam a saída de Abramovich do futebol inglês deixam um mau gosto.

A equipe da Premier League foi comprada por um consórcio liderado pelo empresário norte-americano Todd Boehly em maio, um acordo que surgiu depois que Abramovich lançou o clube no mercado aberto, antecipando ser sancionado pelo governo do Reino Unido nas semanas seguintes ao lançamento do exército russo. campanha na Ucrânia.

Os ativos de Abramovich – incluindo o Chelsea – foram congelados devido a suas supostas ligações com o Kremlin, e Masters diz que os últimos meses do mandato do russo no futebol inglês ofuscaram o que ele conquistou no clube nas duas décadas anteriores.













“É difícil dizer agora, em retrospectiva, que tudo foi bom, dado o que aconteceu nos últimos seis meses e meio”, disse Masters dias antes do início da nova temporada da Premier League.

“Acho que se você perguntar aos torcedores do Chelsea, eles darão uma resposta diferente. Acho que a situação com a qual terminamos deu ao esporte alguns desafios que temos que enfrentar.”

Boehly, que também comanda o time de beisebol Los Angeles Dodgers, foi confrontado com uma abundância de testes e prazos para determinar se ele deveria ser considerado um proprietário aceitável de um time da Premier League – um desafio que Masters lamenta que Abramovich não tenha sido submetido quando ele comprou o Chelsea do proprietário anterior Ken Bates em 2003.

“Em última análise, não houve um teste de proprietários e diretores quando Abramovich assumiu a propriedade do Chelsea, então suponho que a resposta para a pergunta seja, se isso existisse, o que teria acontecido e quais salvaguardas precisamos construir para o futuro?

“[There is] um teste de rolamento, sim. É melhor prevenir do que remediar, não é?

“Não havia então, há agora, vai mudar e parte disso na verdade provavelmente vai ser o fortalecimento do teste anual.”

No entanto, os críticos apontaram para a recente compra do Newcastle United pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita – e as alegações que se seguiram de ‘lavagem esportiva’ – como minando completamente quaisquer padrões de propriedade adotados pela liga.













Mas, em última análise, Masters parece satisfeito que uma das commodities mais financiáveis ​​da Premier League tenha encontrado um novo proprietário após o processo de venda mais não convencional já visto no futebol inglês.

“Você está em circunstâncias únicas, nada como isso aconteceu antes”, disse ele sobre a natureza apressada da venda, enquanto Boehly corria contra vários prazos impostos pelo governo do Reino Unido e pela própria Premier League, que em um ponto parecia ameaçar as próprias fundações do clube.

“Obviamente, havia uma preocupação genuína de que a venda não ocorreria no prazo disponível.

“Isso não aconteceu felizmente. Muitas pessoas trabalharam muito duro no clube, no governo e na Premier League para garantir que as coisas corressem da melhor maneira possível.

“Tudo o que posso dizer é que estamos muito satisfeitos que isso tenha acontecido, obviamente.”

Suspeita-se que os torcedores do Chelsea só dirão o mesmo se a cascata de troféus que chegam a Stamford Bridge o fizer na mesma taxa de nós que aconteceu sob Abramovich.