Estrela do tênis russo faz reivindicação política — CMIO Esportes

Andrey Rublev, da Rússia, disse que o tênis pode ser um exemplo de esporte fora da política, apesar de Wimbledon impor proibições a jogadores por causa do conflito na Ucrânia.

Rublev voltou à ação no Citi Open em Washington DC na terça-feira, derrotando o rival britânico Jake Draper em dois sets para avançar para as oitavas de final do evento de quadra dura no Rock Creek Park Tennis Center.

Como seus compatriotas, Rublev foi afastado de Wimbledon em junho e julho por causa da decisão dos chefes de tênis do Reino Unido de bloquear competidores russos e bielorrussos de todos os eventos na Grã-Bretanha.

Falando após vencer Draper, Rublev admitiu que o tênis foi poluído pela política – mas expressou sua crença de que não precisa ser assim.













“Claro, acho que a política sempre esteve no esporte. Todo mundo sabe disso. Mas acredito que estando unidos e fazendo coisas boas pela paz, o tênis pode ser [outside politics]no geral,” Rublev disse, de acordo com tennis.com.

“Se o tênis for um exemplo disso, talvez outros esportes venham a seguir e, em geral, talvez um dia o esporte possa ficar sem política.

“Obviamente, pelo menos, acredito que o tênis pode ser sem política, porque o tênis é algo independente.

“Acho que é um dos poucos esportes que é independente do resto dos esportes. Temos jogadores de todos os lugares.

“Jogamos em todos os países. Não há um lugar que estamos realizando. Estamos viajando por todo o mundo”, acrescentou o jogador de 24 anos.

“Acho que o tênis tem uma boa chance de ficar fora da política, porque temos todas as nações. Temos meninos e meninas, tantos, todos os continentes, tantos países, tantos torneios por ano.”

Rublev apareceu recentemente em uma entrevista detalhada no YouTube com a blogueira Vitya Kravchenko, que foi filmada na Espanha e que contou com a estrela russa Daria Kasatkina.













A dupla discutiu a situação na Ucrânia, mas Kasatkina em particular ganhou as manchetes por confirmar que ela estava em um relacionamento com uma mulher.

Rublev disse que a entrevista foi “super positivo” e essa “quase 90 ou até mais por cento das pessoas estavam escrevendo apenas coisas positivas e realmente boas que eu nem esperava.”

Rublev é o primeiro colocado no Citi Open, e joga o vencedor da partida entre Jack Sock e Maxime Cressy na próxima rodada.

Ao contrário de Wimbledon, Rublev e seus companheiros russos estarão livres para competir no próximo Grand Slam do ano, quando o US Open começar no final do mês.