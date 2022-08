Ás francês Pogba toma decisão de cirurgia antes da Copa do Mundo – mídia – CMIO Esportes

Paul Pogba vai pular uma operação para aumentar suas chances de jogar no Catar

O meio-campista francês Paul Pogba decidiu não se submeter a uma cirurgia depois que machucou o joelho em um de seus primeiros treinos com seu novo clube, a Juventus.

Pogba, que retornou a Turim para uma segunda passagem após o término de seu contrato com o Manchester United, teria lesionado o menisco do joelho, mas teria preocupações de que, se ele fosse operado, o tempo resultante fora dos gramados poderia desferir um golpe esmagador em suas esperanças na Copa do Mundo.

O criativo craque foi um ponto focal da equipe francesa que venceu a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, onde formou uma dupla impressionante com o cavalo de batalha do Chelsea, N’Golo Kante.

Pensa-se que Pogba passará por uma campanha de descanso e reabilitação para aumentar suas chances de ser selecionado na equipe de Didier Deschamps para o torneio, que começa em 21 de novembro no Catar.

A cirurgia, juntamente com uma fase de reabilitação que se seguiu, quase certamente excluiria o jogador de 29 anos, que tem 91 jogos pelo seu país, fora da Copa do Mundo.

Foi noticiado pelo Tuttosport da Itália que Pogba passará por “terapia conservadora” numa tentativa de regressar à plena forma física, que se entende por três semanas de trabalho físico no ginásio e na piscina, seguidas de duas semanas de treino individual com a Juventus.













No entanto, acredita-se que a decisão de Pogba tenha provocado a ira de seu novo clube, que queria que ele passasse por uma cirurgia que acabaria com suas esperanças na Copa do Mundo, mas o tornaria disponível para seleção na segunda metade da temporada.

A Juventus anunciou o retorno de Pogba ao clube no mês passado com um contrato de quatro anos; uma mudança que pôs fim a um período em grande parte malsucedido em Old Trafford depois que ele voltou ao Manchester United em uma transferência recorde mundial em 2016.

Pogba inicialmente se juntou aos Red Devils aos 16 anos antes de partir para a Juventus (pela primeira vez) em 2012 – uma transferência que levou o lendário técnico Alex Ferguson a acusar o adolescente Pogba de desrespeitar o clube.

Quase exatamente uma década depois, Pogba deixaria novamente o Manchester em uma transferência gratuita para os gigantes da Série A.