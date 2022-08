Chefe do Manchester United critica comportamento ‘inaceitável’ de Ronaldo (VÍDEO) – CMIO Esportes

O novo treinador do Manchester United, Erik ten Hag, parece ter traçado uma linha na areia quando se trata do comportamento recente de Cristiano Ronaldo na equipe da Premier League, depois que ele descreveu a decisão de Ronaldo de deixar Old Trafford antes da conclusão do amistoso do último fim de semana contra o Rayo Vallecano como ‘inaceitável’.

O futuro do cinco vezes vencedor do Ballon d’Or tem sido uma das subtramas mais interessantes deste verão, depois que Ronaldo pediu que o clube permitisse que ele saísse durante a janela de transferências, com seu desejo de jogar na Liga dos Campeões como o ímpeto.

Ronaldo, que faltou grande parte do treinamento de pré-temporada do Man United, jogou 45 minutos no amistoso do último domingo contra o time espanhol e foi visto depois deixando Old Trafford antes do final do jogo, assim como seu compatriota português Diogo Dalot.

E falando com a mídia holandesa, Ten Hag confirmou que o raciocínio de Ronaldo por faltar aos treinos de pré-temporada foi permitido pelo clube devido a um problema familiar – mas que ele não aprovou Ronaldo, ou qualquer outro jogador, deixando o estádio no início do fim de semana passado.

Erik ten Hag gaat em op het gedrag van Cristiano Ronaldo. Net também outros spelers ging hij afgelopen fim de semana na ferrugem naar huis toe. O treinador do Manchester United hiermee om?⁰Het hele entrevista é mais tarde o zien no Viaplay-uitzendingen van da Premier League. 🙌 pic.twitter.com/gIFJcL8QQE — Viaplay Sport Holanda (@viaplaysportnl) 3 de agosto de 2022

“Certamente não. Isso é inaceitável. Para todos”, disse Ten Hag, que acrescentou que “havia muitos mais” que fez o mesmo.

“Digo-lhes – isso é inaceitável e que somos uma equipa, um plantel; que você tem que ficar até o fim.”

Resta saber se Ronaldo será considerado para a seleção para a estreia do United na Premier League contra o Brighton no domingo – embora, pelo menos na superfície, pareça improvável, já que ele jogou apenas 45 minutos de futebol desde o final da temporada passada.













Quanto a saber se o português – que completa 38 anos durante a próxima temporada – vai conseguir a transferência pela qual está agitando, isso também permanece um mistério. Publicamente, o United afirmou que ele é central em seus planos, mas, em particular, é improvável que o clube se oponha se uma oferta séria for recebida por outro clube.

Suas opções permanecem estreitas, no entanto. Vários clubes como Chelsea, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e, mais recentemente, Atlético de Madrid descartaram uma mudança – com os salários gigantescos de Ronaldo estimados em até £ 500.000 por semana (US $ 607.000) considerados um obstáculo considerável.

Conversas para esclarecer as coisas entre as duas partes provavelmente são necessárias para evitar a guerra fria em constante desenvolvimento entre Ronaldo e o clube no qual ele continua listado como uma lenda.

Mas, a julgar por seus comentários recentes, pelo menos, Erik ten Hag está mostrando pouco apetite para se curvar aos caprichos de um dos maiores jogadores de futebol do mundo.