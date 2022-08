Clube russo banido da liga asiática de hóquei — CMIO Esportes

O time russo PSK Sakhalin anunciou que foi banido da temporada 2022/23 da Asia League Ice Hockey (ALIH) depois que uma decisão foi tomada por clubes rivais com base em “político” razões.

Sakhalin compartilhou a notícia em suas contas de mídia social, dizendo que foram informados do passo após uma videoconferência na terça-feira.

"Após a reunião, a liderança da liga, de acordo com as equipes, decidiu retirar os atletas russos da participação no torneio da temporada 2022-2023 com a redação 'devido à situação política'" ler uma mensagem da equipe.













Com sede em Yuzhno-Sakhalinsk, na ilha de Sakhalin, no extremo oriente russo, a equipe foi fundada em 2013 com o incentivo do presidente russo e notável entusiasta do hóquei Vladimir Putin.

Sakhalin conquistou o título do ALIH na temporada 2018/19 e dividiu o prêmio principal em uma campanha afetada pelo Covid no ano seguinte.

O ALIH foi criado em 2003 e é formado por equipes da Coreia do Sul e do Japão, já tendo apresentado organizações também da China.

O site oficial da liga não mencionou as sanções contra Sakhalin no momento da redação.

Atletas e equipes russas enfrentaram proibições generalizadas desde o lançamento da operação militar na Ucrânia.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou a todas as federações esportivas que se recusassem a convidar atletas russos e bielorrussos para as competições – uma postura que o presidente do COI, Thomas Bach, afirmou mais tarde ser em parte para a segurança dos competidores das duas nações.

Autoridades russas criticaram as proibições como discriminatórias e minando o princípio do esporte ser livre de interferência política.

Alguns países, como Suécia, Finlândia e Letônia, disseram que qualquer um de seus jogadores que continuarem jogando por times russos de hóquei na KHL (Kontinental Hockey League) não será mais considerado para a seleção nacional.