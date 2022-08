Premiar títulos mundiais sem russos é discriminação – ministro do Esporte – CMIO Esportes

Oleg Matytsin comentou depois que o treinador de patinação artística Eteri Tutberidze criticou as autoridades em seu esporte

As federações esportivas internacionais devem lembrar que sua principal tarefa é unir e não dividir, de acordo com o ministro do Esporte russo, Oleg Matytsin. O funcionário acrescentou que a distribuição de títulos e pontos no ranking na ausência de participantes russos banidos era uma continuação de um “política discriminatória”.

Matytsin estava comentando depois que a renomada treinadora de patinação artística Eteri Tutberidze – que treinou vários campeões olímpicos e mundiais – atacou as autoridades em seu esporte por afastar estrelas russas.

Tutberidze criticou a política da União Internacional de Patinação (ISU) como “absurdo.”

"Acho que as classificações não devem ser atualizadas e os títulos não devem ser distribuídos na nossa ausência", disse. disse o treinador em uma mensagem de mídia social.













Essa foi uma posição apoiada pelo chefe de esportes russo Matytsin em comentários à TASS na segunda-feira.

“A formação de listas de classificação é prerrogativa das federações internacionais”, disse o funcionário.

“A decisão da União Internacional de Patinagem de atualizar as classificações e títulos de premiação na ausência de nossos atletas é uma continuação da política discriminatória das estruturas esportivas mundiais, que devem lembrar que sua principal tarefa é desenvolver o esporte e manter as condições para uma competição justa. .

“A Rússia faz parte do movimento esportivo internacional, continuamos fortalecendo o sistema esportivo nacional, criando condições para treinamento e prática competitiva.”

Como os atletas russos continuam proibidos de competições internacionais em vários esportes, as autoridades estão organizando substituições domésticas como alternativa.

Matytsin disse que o nível mostrado em alguns torneios era o equivalente ao nível global.













“Os resultados de nossos atletas em algumas competições russas são superiores aos mundiais, por exemplo, [swimmer] Evgenia Chikunova nos Jogos da Amizade [in Kazan] ou [pole vaulter] Anzhelika Sidorova no campeonato de atletismo de Moscou”, disse o ministro.

“Os fãs de todo o mundo sempre antecipam as performances de nossos incríveis campeões olímpicos e campeões mundiais em muitos esportes, incluindo patinação artística.

“Tenho certeza de que no próximo Grande Prêmio da Rússia veremos muitas performances brilhantes de nossas estrelas.

“A cada apresentação eles têm algo para surpreender seus fãs, e o esporte mundial, infelizmente, se priva da oportunidade de desenvolver a competição entre os mais fortes”. acrescentou Matitsin.

As federações esportivas internacionais começaram a impor suspensões a competidores russos e bielorrussos após uma recomendação emitida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em 28 de fevereiro, após a eclosão do conflito na Ucrânia.

O presidente do COI, Thomas Bach, afirmou que a recomendação é em parte para proteger os atletas russos e bielorrussos da hostilidade que enfrentariam fora de seus respectivos países.

Esse argumento foi rejeitado por muitos oficiais e atletas esportivos russos, que descreveram as proibições como discriminatórias e contrárias aos princípios de manter o esporte fora da política.