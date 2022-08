Localização da estrela de hóquei russa esclarecida após temores de reentrada dos EUA — CMIO Esportes

A estrela do Minnesota Wild, Kirill Kaprizov, teria enfrentado obstáculos ao reentrar nos EUA

Os fãs da equipe da NHL, o Minnesota Wild, estão respirando aliviados hoje em meio às notícias de que o astro Kirill Kaprizov retornou aos Estados Unidos, após relatos de que ele já havia sido procurado pelas autoridades russas por evadir os requisitos do serviço militar e que ele havia sido negada a entrada nos EUA em duas ocasiões recentes.

Foi relatado no mês passado que Kaprizov teria obtido uma identidade de serviço militar falsificada e que ele havia deixado a Rússia para Dubai, mas que sua entrada nos Estados Unidos foi negada por não possuir o tipo correto de visto para sua entrada.

Isso ocorreu depois que muitos jogadores russos e europeus foram autorizados a jogar na NHL sem visto durante a pandemia de Covid-19 devido a atrasos na obtenção da documentação correta. Mas com essas regras agora rescindidas, acredita-se que vários jogadores tenham lutado para garantir a documentação correta.

Kaprizov também teria sido negada a entrada por funcionários da imigração dos EUA em uma segunda ocasião, desta vez ao tentar voar para fora de uma ilha do Caribe.













No entanto, os relatórios relacionados aos requisitos militares de Kaprizov foram contestados no mês passado por seu pai, Oleg Kaprizov, que disse que o status de estudante de seu filho lhe concedeu um adiamento – embora outros relatórios sugerissem que essa isenção expirou em 30 de junho.

Mas, de acordo com o especialista em hóquei no gelo Michael Russo, do The Athletic, Kaprizov foi admitido nos EUA – e ele acrescentou que os relatos de que o jogador havia obtido um cartão de serviço militar fraudulento estavam errados.

Russo escreveu que Kaprizov deixou a Rússia via Turquia na semana passada para Nova York, e que ele deve chegar a Minnesota na terça-feira.

Ainda não está claro se a entrada de Kaprizov foi devido ao Wild obter um visto de trabalho para ele, ou se ele conseguiu outro adiamento de seus deveres militares.

O proprietário do Minnesota Wild, Craig Leipold, e o gerente geral da equipe, Bill Guerin, já haviam manifestado preocupação com a situação de Kaprizov.

Kaprizov tem sido um grande sucesso desde que desembarcou em Minnesota. Na temporada passada, ele garantiu 47 gols e 61 assistências – um recorde da franquia – e foi recompensado com um contrato de cinco anos e US$ 45 milhões.