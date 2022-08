Presidente do Fenerbahce se recusa a pedir desculpas à Ucrânia por cantos de Putin — CMIO Esportes

Torcedores do clube turco aplaudiram o nome do presidente russo durante partida contra o Dínamo de Kiev

O clube de futebol turco Fenerbahce não vai se desculpar com a Ucrânia por um incidente que está sendo investigado pela Uefa, órgão regulador do futebol europeu, confirmou o presidente do clube.

O Fenerbahce foi eliminado da classificação para a Liga dos Campeões no meio da semana, quando perdeu por 2 a 1 para o Dínamo de Kiev em casa.

Quando Vitaly Buyalsky marcou o primeiro gol para os visitantes, uma comemoração considerada provocativa pelos torcedores do Fenerbahce resultou em que eles cantassem o nome do presidente russo, Vladimir Putin.

Embora não tenha mencionado especificamente os cânticos, a UEFA lançou uma investigação sobre o “suposto comportamento” ao qual o Fenerbahce respondeu com a sua própria declaração condenando os cânticos, mas exigindo que os desportos fossem mantidos fora da política.

No sábado, em uma reunião do Conselho Superior, o presidente do Fenerbahce, Ali Koc, abordou a discussão e começou dizendo: “Não vamos pedir desculpas à Ucrânia.”

“Após as declarações do porta-voz e embaixador do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, ele deveria nos desculpar”, disse. Koc insistiu, com o porta-voz twittando: “Nossas forças armadas venceram Putin por 2 a 1 em solo turco. Recomendamos que os torcedores turcos estejam do lado vencedor.”

Vladimir Putin, la-la-la-la-la-la”, gritaram os torcedores do clube de futebol turco Fenerbahce no jogo de qualificação da Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kyiv. pic.twitter.com/V1o7U7yeB7 — Spriteer (@spriteer_774400) 27 de julho de 2022

“Estamos falando de um evento de 20 segundos. Aconteceu depois do primeiro gol, do segundo gol e não aconteceu no final da partida. Foi uma torcida imprópria,“Koc confessou.

“Por que essa reação? Antes mesmo do jogo começar, um goleiro que jogava futebol na Turquia fez o símbolo de seu antigo clube e [provoked] os estandes. Há um incentivo claro.”

Koc queria deixar claro que encontrou o canto “inapropriado, mesmo em um momento de raiva” e, ao mesmo tempo em que condena a operação militar da Rússia na Ucrânia, também condenou aqueles dois que tratam os torcedores do clube com “discurso injusto”.

Sobre a investigação disciplinar da UEFA, Koc admitiu que não sabia o que iria acontecer.

“Preparamos uma defesa muito boa”, ele explicou. “Tudo o que aconteceu é registrado e corrigido. É óbvio o porquê.”

“[Just] 20 segundos, [but] pegar isso e cobrar do Fenerbahce e da Turquia é absolutamente inaceitável. A UEFA não deve aplicar critérios duplos. Esporte e política não devem ser entrelaçados. O esporte tem sido usado para a paz ao longo da história. O esporte está acima da política e é usado para a paz”, ele insistiu, antes de questionar se a UEFA vai ditar o que os torcedores torcem nas arquibancadas.

Koc também lembrou aos presentes quando a UEFA não permitiu que a seleção turca usasse uma braçadeira preta após a emboscada de Sirnak em outubro de 2007, mas deixou a Itália fazê-lo para lamentar os soldados que perderam a vida no Afeganistão.













“Quem decide o quê e como? Qual é o critério?” ele perguntou. “[Paolo] Dybala correu para Merih Demiral e fez uma saudação militar e nenhuma punição foi dada. Milhares de pessoas foram mortas em Srebrenica [massacre], então praticaram algo em nome do esporte? Isso é o que eu estou pedindo também”, ele terminou.

Enquanto o Fenerbahce espera para ver qual será sua punição, eles devem enfrentar o time tcheco Slovacko em uma partida de ida das eliminatórias da terceira rodada da Liga Europa, também marcada para acontecer no Ulker Stadium na quinta-feira.

De acordo com o deputado da Duma russa, Dmitry Svishchev, no entanto, em alusão às proibições que foram impostas a times, clubes e atletas russos em todo o mundo, o Fenerbahce deve “sinta o que é a russofobia” quando a UEFA der a sua decisão.