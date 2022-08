Prospecto russo do UFC conquista maior vitória da carreira com nocaute em um minuto (VÍDEO) — CMIO Esportes

Sergei Pavlovich, prospecto peso-pesado russo do UFC, vai subir no ranking da divisão depois de derrotar Derrick Lewis no UFC 277, em Dallas, no sábado.

O 15-1 Pavlovich estava em uma sequência de três vitórias indo para a luta no American Airlines Center e provavelmente esperava uma noite difícil contra o ‘Black Beast’ que lutou pelo título e pelo cinturão interino em uma ocasião cada.

Confiante desde o contra-ataque, porém, Pavlovich levou a luta para o adversário e partiu na frente.

Conseguindo escapar de uma grande direita do americano, Pavlovich então soltou uma enxurrada de socos que deixou Lewis em todos os tipos de problemas de bruços no chão e fez com que o árbitro Dan Miragliotta interviesse e cancelasse a ação após 55 segundos.

“Eu estava pronto para socá-lo por cinco rounds, por três rounds, não importa”, disse Pavlovich depois.

“Como você gosta desse boxe?” ele perguntou. “Fiz o meu trabalho. Estou muito feliz com o meu desempenho.”

Os fãs presentes e online não ficaram felizes com isso de Miragliotta, no entanto, e sentiram que a paralisação que deu a Pavlovich seu quarto nocaute consecutivo veio muito cedo.

No Twitter, o comentarista e ex-campeão peso-pesado e meio-pesado Daniel Cormier chamou de “parada ruim” como o atual governante da divisão, Franis Ngannou, disse que era “definitivamente uma paralisação antecipada”.

“Sim, tire toda essa BS do sistema antes da próxima semana!” exigiu Jamahal Hill, que encabeça o próximo evento do UFC contra Thiago Santos.

Essa foi uma parada ruim!!!! — Daniel Cormier (@dc_mma) 31 de julho de 2022

Isso é definitivamente uma paralisação precoce — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 31 de julho de 2022

Sim, tirem todas essas coisas do sistema antes da próxima semana!!!#UFC277 — Jamahal Hill (@JamahalH) 31 de julho de 2022

O peso médio Derek Brunson não concordou, no entanto, e disse: “Uma planta no rosto vai acabar com sua dança. Nada mal!”

Graças às suas façanhas, Pavlovich passará de 11º no ranking para se tornar o quinto na fila para desafiar Ngannou pela coroa.

Avançando, ele agora pode procurar alguém no molde de Curtis Blaydes, Tai Tuivasa ou uma figura amplamente considerada como o GOAT peso-pesado em Stipe Miocic, se não o desafiante número um Ciryl Gane, para se aproximar de uma chance pelo título.

Quanto a Lewis, que já perdeu três de suas últimas quatro lutas, sua próxima luta pode ser um sucesso ou um fracasso, já que ficar aquém mais uma vez pode levá-lo a ser cortado do UFC por completo.

Para os fãs russos de MMA, o desmantelamento de Pavlovich pode ser visto como uma punição depois que Lewis disse no meio da semana que pessoas na Rússia e na Alemanha “nascem da suástica”.













Uma parte que expressou desaprovação pública com os comentários foi o gerente do ex-inimigo de Lewis, Alexander Volkov, que afirmou à Match TV que Lewis havia dito que um “coisa terrível”.

“Se ele tivesse uma cor de pele diferente, ele mesmo teria sido destruído por racismo. Mas acontece que ele pode culpar todos ao seu redor. [him] para o racismo”, Ivan Bannikov concluiu.