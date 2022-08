Ex-campeã feminina do UFC corre para o hospital após perder um pedaço da testa (VÍDEO) — CMIO Esportes

A ex-campeã peso-galo do UFC Julianna Pena foi levada às pressas para o hospital para uma cirurgia plástica de emergência depois de perder não apenas o título, mas também um ‘grande pedaço’ de sua testa contra Amanda Nunes no UFC 277 no sábado.

Pena provocou uma das maiores surpresas da história da promoção de MMA em dezembro, ao parar Nunes, que é amplamente considerada a maior lutadora de todos os tempos.

Desta vez, no entanto, no American Airlines Center, a ‘Venezuelan Vixen’ foi superada por Nunes que se vingou e recuperou a alça de 135 libras ao derrubar seu oponente três vezes e cruzar para uma vitória unânime com pontuação de 50-45, 50 -44 e 50-43.

Com Pena com sangue escorrendo pelo rosto e um enorme corte aberto na testa, White mais tarde confirmou que foi imediatamente levada ao hospital para receber tratamento de emergência.

“Julianna tem um grande pedaço faltando em sua testa” White revelou em uma conferência de imprensa após o evento principal.

“Ela vai ver um cirurgião plástico agora” acrescentou, ao mesmo tempo que admitiu que este pode ser o fim do caminho para o jogador de 32 anos.

“Demora algum tempo para curar e então eu não sei” Branco deu de ombros.

“Ela ficou muito machucada esta noite, ela conseguiu cinco ou seis knockdowns nos dois primeiros rounds. Ela se machucou.

“Ela precisa tirar uma folga, relaxar, passar um tempo com a filha e então partiremos de lá”. Branca insistiu.

Dado que a luta foi competitiva em feitiços, com Pena quase finalizando com uma chave de braço no quarto round, alguns fãs e especialistas sugeriram que Pena e Nunes deveriam voltar pela terceira vez com sua rivalidade atualmente empatada em 1 a 1.

Quem tem a última palavra sobre isso é White, no entanto, e seus comentários na mesma sessão de perguntas e respostas indicaram que uma luta de trilogia pode não estar no horizonte tão cedo.

“Achei que era completamente dominante. Houve cinco knockdowns nas duas primeiras rodadas”, White reivindicou incorretamente, com estatísticas oficiais mostrando apenas três.

“Há uma grande diferença entre tentativas de finalização e knockdowns”, ele continuou.

“Eles não são nem comparáveis. Julianna é durona e sua vontade de vencer é inigualável. Ela queria vencer.

“Acho que por mais dominante que Amanda foi – e ela foi dominante esta noite – eu não acho que foi perto de qualquer forma, forma ou forma. Foi um bloqueio completo.” disse Branco.

White parece estar mais entretido com a perspectiva de uma terceira luta entre Nunes e a rainha peso-mosca Valentina Shevchenko, que ele disse não ser uma “péssima ideia”e Nunes também sentiu que a vitória de Pena sobre ela foi apenas um acaso do qual todos deveriam seguir em frente.













“Esta noite ficou provado que foi um dia de sorte para ela” comentou Nunes. “Se ela precisava se tornar uma campeã assim, ela teve seu tempo, e agora acabou.”

“A leoa…” ela também comentou, em referência ao seu nome de anel. “Se eles não pegarem a presa na primeira vez, eu armo a armadilha e sei que pegaria na segunda vez.”

Como governante de duas divisões mais uma vez, Nunes também pode defender seu cinturão dos penas na próxima, o que não faz desde março do ano passado, ao parar Megan Anderson no primeiro round de um desentendimento que levou a australiana à aposentadoria.