Segundo acidente de ciclismo nos Jogos da Commonwealth faz com que evento seja abandonado (VÍDEO) — CMIO Esportes

O ciclismo nos Jogos da Commonwealth foi deixado para lamentar outro acidente horrível depois que um ciclista ultrapassou a barreira e outro voou para a multidão, deixando ambos os atletas e espectadores pagantes precisando de atendimento médico urgente.

O incidente ocorreu durante a última volta da qualificação para a corrida de 15 km masculina e levou as equipes médicas a correrem imediatamente para a pista.

Como Matt Bostock foi levado em uma maca, Matt Walls recebeu tratamento atrás de um conjunto de telas nas arquibancadas, onde um usuário de cadeira de rodas teve que ser removido enquanto estava coberto de sangue e uma jovem precisava ser avaliada devido a um corte no braço.

Junto com o canadense Derek Gee, a dupla de ciclistas foi levada ao hospital e o restante da sessão teve que ser abandonado.

Reagindo aos desenvolvimentos, a equipe da Inglaterra tuitou que seus pensamentos estavam com “os pilotos e espectadores envolvidos no incidente”.

Ciclismo Escocês falou de “outro grande acidente no velódromo” e observou que seu cavaleiro Kyle Gordon foi “derrubado, mas felizmente me levantei e voltei a esta moto” antes de oferecer seus pensamentos a Bostock e Walls.

O acidente ocorre depois que Joe Truman ficou inconsciente em uma colisão separada no sábado, quando pilotava a 45 mph para a Inglaterra na semifinal do keirin.

Truman também sofreu uma fratura na clavícula e foi arremessado ao bater no australiano Matthew Glaetzer na última volta.

Inicialmente deitado imóvel no chão do velódromo, Truman recuperou a consciência quando a equipe médica o atendeu, mas depois teve que ser levado para o hospital em uma cadeira de rodas enquanto recebia oxigênio.

Truman passou por tratamento para a clavícula lá, além de exames de cabeça, com a lenda do ciclismo olímpico Sir Chris Hoy descrevendo a queda como “quase tão grande quanto você pode obter no ciclismo”.

“Isso nos lembra o quão duros esses caras são e quão corajoso você tem que ser”, Hoy acrescentou.

Os Jogos da Commonwealth começaram em Birmingham na quinta-feira e devem terminar em 8 de agosto.