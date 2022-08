Inglaterra vence Euro 2022 feminino — CMIO Esportes

O futebol finalmente voltou para casa no domingo, quando a seleção feminina de futebol da Inglaterra venceu a Euro 2022 em Wembley ao derrotar a Alemanha por 2 a 1 na prorrogação.

Em um jogo tenso na capital inglesa, Londres, os anfitriões abriram o placar por 1 a 0 graças a um gol de Ella Toone aos 62 minutos.

Lina Magull então respondeu e silenciou a grande maioria de uma multidão barulhenta de 87.000 com um empate aos 79 minutos que forçou a prorrogação.

E então, pouco depois de animar a multidão quando a bola saiu do jogo, a substituta Chloe Kelly se tornou a heroína da hora ao acertar o vencedor com 110 minutos no relógio.

Mantendo a liderança por 10 minutos, a seleção feminina da Inglaterra, conhecida como Lionesses, foi coroada campeã de um grande torneio pela primeira vez em sua história.

No que diz respeito ao futebol inglês em geral, o triunfo das Lionesses ajuda a remediar o desgosto que a seleção masculina sofreu neste mesmo campo no verão passado, quando a Itália os derrotou nos pênaltis na final da Euro 2020 adiada.

Cinquenta e seis anos desde que os homens da Inglaterra venceram a Alemanha na final da Copa do Mundo de 1966 em Wembley também, uma nação amante do futebol pode dizer que voltou ao topo em uma grande competição.