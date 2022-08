Ronaldo acusado de esnobar o Manchester United depois de voltar – CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo regressou ao Manchester United e estreou-se com o novo treinador Erik ten Hag no domingo, mas não ficou até ao final do empate 1-1 frente ao Rayo Vallecano.

O cinco vezes vencedor do Ballon d’Or está atualmente sujeito a uma saga de transferência auto-fabricada depois de dizer ao clube que quer sair para jogar futebol da Liga dos Campeões e que eles deveriam ouvir ofertas razoáveis ​​para ele.

Ronaldo não compareceu aos treinos de pré-temporada e a uma turnê pela Tailândia e Ásia, citando motivos familiares.

Mas com o United agora de volta às costas inglesas, Ronaldo anunciou seu retorno respondendo a uma postagem no Instagram e afirmando: “No domingo o rei joga.”

Enquanto o United jogava outro jogo contra o Atlético de Madrid em Oslo no sábado, que perdeu por 1 x 0 para os homens de Diego Simeone, Ten Hag colocou um primeiro onze cheio de estrelas de segunda linha contra o Vallecano, mas deu início a novas contratações Lisandro Martinez e Christian Eriksen. Ronaldo.

O primeiro impacto de Ronaldo na ação foi um passe para o internacional dinamarquês como parte de uma jogada promissora, mas ele também perdeu uma chance fácil.

Ronaldo foi expulso ao intervalo e substituído por Amad Diallo, que marcou o primeiro golo do United aos 48 minutos, anulado pelo empate de Álvaro Rivera que se aproximava da marca da hora.

Embora não esteja claro se ele recebeu permissão para fazê-lo, com o United até agora não oferecendo nenhum esclarecimento sobre o assunto, Ronaldo foi fotografado depois deixando Old Trafford antes do apito em tempo integral, assim como o compatriota Diogo Dalot.

Embora Dalot tenha sido escolhido para o jogo do Atlético e não para o jogo do Rayo, todos aqueles que jogaram em Oslo foram convidados a comparecer ao amistoso de domingo e também não se sabe se Ten Hag deu ao zagueiro sua bênção para sair prematuramente.

Ten Hag não teve uma entrevista coletiva pós-jogo agendada após a partida para ser abordada na saída prematura, nem uma troca entre ele e seu número ‘7’ durante um intervalo em que Ronaldo parecia não se impressionar com Ten Hag explicando táticas para ele enquanto o jogador encolheu os ombros.

Os torcedores do United ficaram divididos sobre a saída antecipada de Ronaldo, com um dizendo que o ato mostrou “exatamente por que ele tem que ir”.

“Não me importo se você discorda de mim. Não podemos ter jogadores que pensam que são maiores que o clube”, foi adicionado.

“Por que todos estão caluniando Ronaldo por deixar o estádio antes do apito final? No domingo o rei passa [a] férias dentro e fora de campo”, foi outra observação mais alegre.

Zombando dele “no domingo o rei joga” observação, uma conta popular no Twitter compartilhou o mapa de calor de Ronaldo em comparação com o rival de gerações Lionel Messi, que correu desenfreado por todo o campo ao ajudar o PSG a vencer o Nantes por 4 a 0 no Trophee des Champions no mesmo dia.

“O Rei se foi” declarou uma parte separada.

Defendendo seu canto, no entanto, um canal da United apresentado perguntou: “Alguém pare para pensar que Ronaldo sair mais cedo pode ter sido combinado com Ten Hag e faz parte de seu programa de recuperação para ir tomar um banho de gelo ou algo assim?

“Algumas pessoas só querem acreditar no pior” ele concluiu.

“Pare de defendê-lo”, um usuário então pediu na seção de respostas. “Até os fanboys de Ronaldo estão fartos.”

“O cara tem lidado com problemas familiares durante todo o verão”, anotou um post diferente.

“Acho que depois de ser o nosso melhor jogador na temporada passada, e literalmente jogar uma semana após a morte de seu bebê, ele ganhou o direito de deixar o estádio mais cedo.”

“Se for divulgado na próxima semana que um membro da família faleceu ou algo assim, todas essas pessoas chamando Ronaldo de desrespeitoso serão as primeiras a desejar o melhor como se não estivessem com ele durante todo o verão.

“Dê um tempo ao cara. Ele é a única razão pela qual terminamos acima de 10º no ano passado”, foi ainda mais acentuado.

Na mesma plataforma, porém, Ronaldo postou uma foto sua em ação e disse que estava “feliz por estar de volta”.

Para a MUTV, Ten Hag também disse que estava feliz com uma forte campanha de pré-temporada.

“Nós [have made] bom progresso e estamos prontos para a temporada, mas ainda sei que há muito espaço para melhorias e temos que melhorar”, o holandês admitiu.

Em sua primeira partida em Old Trafford, Ten Hag elogiou um “fantástico” recepção e disse que “senti a vibe” no solo icônico.

“Senti a vibe que eles querem passar para o time. Tem que haver cooperação entre os torcedores e o time para que tenhamos a emoção certa e, principalmente, os resultados certos”, disse. ele explicou.

Com Ronaldo provavelmente no elenco, os Red Devils começam sua campanha na Premier League em casa contra o Brighton no domingo.