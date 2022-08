Medvedev nomeia a principal ameaça ao status de número um do mundo — CMIO Esportes

O russo Daniil Medvedev começou sua 11ª semana como número um do mundo, mas identificou o rival espanhol Rafael Nadal como a principal ameaça à sua tentativa de terminar o ano no topo do ranking da ATP.

Medvedev, 26, está se preparando para voltar à ação em sua superfície de quadra dura favorita nesta semana, enquanto compete pela primeira vez no Los Cabos Open, no México.

Além disso, o russo segue para o Canadá para o National Bank Open, onde é o atual campeão e tem 1.000 pontos no ranking para defender

O maior teste do swing norte-americano acontecerá em Nova York, quando Medvedev busca manter sua coroa do US Open, com o torneio começando em 29 de agosto.













Medvedev tem atualmente uma vantagem de 775 pontos nas paradas da ATP, à frente do lesionado Alexander Zverev, da Alemanha, em segundo, enquanto Nadal é o terceiro e 1.460 pontos atrás.

No entanto, o espanhol conquistou dois dos três títulos de Grand Slam oferecidos até agora no ano, e Medvedev nomeou o jogador de 36 anos como a maior ameaça às suas esperanças de terminar 2022 no primeiro lugar.

“Com certeza estou assistindo [the battle for number one] um pouco,” Medvedev disse ao site da ATP.

“Depende também do momento porque sei que no final do ano, a menos que eu tente ganhar todos os torneios que restam, provavelmente será Rafa [Nadal] por [year-end number one].

“Mas, ao mesmo tempo, posso mantê-lo por um bom tempo, sinto que se jogar bem aqui no [North American hard-court swing]” acrescentou o russo.

Medvedev já ultrapassou a ex-estrela Marat Safin como o homem russo que passou mais tempo no topo das classificações da ATP e está entre os 20 melhores em termos de lista masculina de todos os tempos.

Depois de ser forçado a perder Wimbledon devido à proibição de jogadores russos e bielorrussos – embora não tenha perdido pontos no ranking depois que a ATP retirou o torneio de classificações em resposta – Medvedev terá como alvo uma coroa inaugural de Los Cabos e entrará na segunda rodada.













“Sei que o mais importante é tentar ganhar torneios, tentar ganhar esses pontos”, acrescentou Medvedev. “Então você pode manter [the world number one sport]…

“Todo adversário pode ser difícil, então quanto mais partidas você ganha, mais confiança você ganha, mais você começa a sentir seu jogo melhor, o que você tem que fazer melhor, então é isso que eu vou tentar fazer aqui em Los Cabos. ” Medvedev disse que pretende construir forma à frente do Canadá e Nova York.

Um homem ausente durante a etapa norte-americana da temporada será Novak Djokovic, a quem Medvedev derrotou na final do US Open do ano passado.

O campeão de Wimbledon não terá permissão para entrar nos EUA porque não está vacinado contra o Covid-19.

Isso gerou petições de fãs de Djokovic, bem como de membros da comunidade sérvia nos EUA.

O ícone do tênis americano John McEnroe chamou a situação “ridículo,” acusando os políticos de “atrapalhando demais”.