Messi intervém após segurança maltratar jovem que busca selfie (VÍDEO) — CMIO Esportes

O ícone do futebol argentino concedeu ao menino seu desejo no Estádio Bloomfield, em Tel Aviv

Lionel Messi foi forçado a ajudar um jovem torcedor que estava sendo retido pela segurança em Tel Aviv depois de tentar desesperadamente tirar uma foto com o astro do futebol.

O sete vezes vencedor da Bola de Ouro estava em boa forma no domingo, quando o Paris Saint-Germain conquistou seu primeiro título sob o comando do novo técnico Christophe Galtier com uma goleada de 4 x 0 sobre o Nantes no Trophee des Champions.

Messi abriu o placar ao contornar o goleiro do Nantes, Alban Lafont, e chutar friamente a bola para o gol vazio, antes de ser acompanhado na súmula por Neymar, que fez dois gols, e pelo zagueiro Sergio Ramos.

Depois que o PSG levantou o troféu, Messi desceu pelo túnel do Bloomfield Stadium com sua medalha de campeão pendurada no pescoço, mas teve seu caminho bloqueado por um jovem torcedor que queria se aproximar de seu ídolo.

Messi estendeu a mão para o jovem, que foi arrastado por um segurança.

Garantindo que o menino não fosse jogado de volta às arquibancadas ou pior, Messi foi para acalmar a situação e concedeu ao jovem o que ele queria.

Deixando-o tirar uma selfie da dupla, Messi deu um tapinha na cabeça do torcedor e finalmente seguiu seu caminho.

À medida que as imagens do incidente se espalhavam online, Messi recebeu elogios nas redes sociais por se esforçar para acomodar o torcedor.

“Contexto: o GOAT é humilde”, disse um usuário.

“Ronaldo teria quebrado o telefone do garoto” disse outro, em referência a um incidente feio na temporada passada, quando o rival geracional de Messi jogou fora de casa no Everton pelo Manchester United e depois teve que se desculpar com um fã autista.

Ronaldo teria quebrado o celular do garoto — qualificado (@qualifiedd_) 1º de agosto de 2022

“O rei jogou no domingo, mas o GOAT marcou” foi outro comentário de Ronaldo-Messi, em referência ao anúncio de retorno de Ronaldo para um empate em 1 x 1 nada lisonjeiro contra o Rayo Vallecano, onde o português foi expulso no intervalo e depois visto deixando Old Trafford antes do apito final.

Com Messi conquistando seu terceiro troféu por clube e seleção em 2022 até a vitória de domingo, o argentino tem a Copa do Mundo em novembro em sua mira para tentar chegar a quatro.

Antes disso, no entanto, ele deve se concentrar em iniciar a defesa do título da Ligue 1 do PSG, que começa com uma viagem fora de casa contra o Clermont Foot no próximo sábado.