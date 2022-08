Chefe do UFC rejeita alegações de ‘abate’ sobre estrela chechena – CMIO Esportes

Dana White não concorda que Nate Diaz seja expulso para perder contra Khamzat Chimaev

O chefe do UFC, Dana White, criticou as alegações de que o veterano de longa data Nate Diaz está sendo levado para um matadouro em sua próxima luta principal com a invicta sensação chechena Khamzat Chimaev.

Diaz, que possui vitórias contra nomes como Conor McGregor, Anthony Pettis e Donald ‘Cowboy’ Cerrone, tem apenas uma luta restante em seu contrato atual com o UFC e tem expressado seu desejo de que a promoção cumpra sua parte do acordo. pode testar a agência livre e potencialmente perseguir a luta de boxe com a estrela da mídia social Jake Paul, com quem ele está flertando abertamente online.

No entanto, mais de um ano após sua última partida no cage (uma derrota por decisão contra o principal candidato Leon Edwards), Diaz finalmente conseguiu o contrato de luta que ele estava clamando – mas muitas sobrancelhas se levantaram quando foi revelado que Diaz, que perdeu três de seus últimos quatro no octógono, estaria lutando com Chimaev na luta principal do UFC 279 no próximo mês.

Várias personalidades proeminentes do MMA torceram o nariz para a luta – talvez mais notavelmente o ex-campeão duplo Daniel Cormier, que lamentou a luta como um “incompatibilidade” e ex-leve do UFC (e adversário de Diaz) Josh Thomson, que disse: “O UFC sabe o que está fazendo, isso acontece o tempo todo. Quando você está de saída, eles te dão a luta mais dura e difícil que eles sabem estilisticamente que não combina com você. Chimaev é o pior confronto que ele poderia ter.”

White, porém, não está comprando essa narrativa.

“Bem, as pessoas que estão dizendo isso obviamente não leram quando Nate disse: ‘Eu pedi essa luta’.”, disse ele ao TMZ.

“É verdade e ele também pediu [heavyweight champion] Francisco Ngannou. Então, se eu o estivesse colocando para ser abatido, Francis Ngannou provavelmente seria a luta para dar a ele.”

Mas quando questionado se ele poderia ou não convencer Diaz a assinar um novo contrato com o UFC, White não pareceu muito confiante.

“Não sei. Veremos o que acontece,” ele disse.

“Vamos ver como essa coisa toda se desenrola. Eu disse a ele, eu e ele nos conhecemos aqui, você sabe que Nate está conosco há muito tempo e eu gosto de Nate. Eu disse: ‘Nate, faça o que você quiser, garoto. Vá fazer o que você quer fazer.’”













A partir de agora, Diaz parece decidido a cortar os laços com o UFC; uma organização que ele representa desde 2007. Mas antes que isso aconteça, White diz que os fãs vão apreciar o que ele e Chimaev trazem para o cage em 10 de setembro.

“Eu sabia que ia ser uma luta que iria ressoar, que as pessoas iriam adorar, que as pessoas ficariam animadas por,” ele explicou. “Você pode imaginar a energia naquele lugar quando aqueles dois caminham naquela noite? Vai ser uma loucura!”

Diaz já arruinou os planos do UFC quando conseguiu um tapa de Conor McGregor em sua primeira luta em 2016 – e se ele fizer isso novamente contra o aparentemente invencível Chimaev, seria um dos resultados mais significativos da história recente do MMA.

E pode-se até dizer, o presente de despedida mais perfeito que o agitador Diaz poderia oferecer aos seus futuros empregadores anteriores.