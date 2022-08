Federação francesa exige garantias sobre a Rússia — CMIO Esportes

As autoridades francesas de basquete anunciaram a proibição da seleção nacional de qualquer jogador que opte por jogar em equipes da Rússia ou da Bielorrússia.

A medida foi anunciada pelo serviço de imprensa da federação francesa de basquete (FFBB) na segunda-feira, e declarou que “Os jogadores e funcionários das equipes da França não serão mais selecionáveis ​​se assinarem um contrato com um clube russo ou bielorrusso, enquanto o conflito [in Ukraine] está em andamento”.

A FFBB observou que as equipes russas e bielorrussas estão atualmente banidas pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) de todas as competições sob seus auspícios.













Os chefes do basquete francês acrescentaram que sua decisão “aplica-se a jogadores, jogadores, funcionários que já assinaram com um clube russo ou bielorrusso.”

“Para isso, todas as delegações selecionadas na Seleção Sênior Masculina e Feminina da França são convidadas a assinar um certificado juramentado para participar de encontros e competições internacionais”, acrescentou.

“Jogadores e membros da equipe terão que assinar este certificado, declarando que não estão comprometidos e não se envolverão com um clube russo ou bielorrusso durante o conflito com a Ucrânia.

“Indica-se que se este compromisso não for respeitado, o jogador ou funcionário deixará de cumprir os critérios de seleção para os próximos prazos internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos de 2024.”













As estrelas francesas que competem por times russos incluem Louis Labeyrie, que assinou com a UNICS em Kazan, e Livio Jean-Charles, que recentemente assinou um contrato com o CSKA Moscou.

As autoridades francesas de basquete seguem federações em outros esportes ao impor proibições de seleções nacionais a atletas que continuam jogando por times russos.

Isso inclui o hóquei no gelo, onde as federações da Suécia, Finlândia e Letônia estão entre as que rejeitam jogadores para a seleção nacional caso estejam sediados na Rússia.

No caso da Letónia, a proibição veio depois de a questão ter sido decidida a nível parlamentar.

No futebol, a Polônia anunciou que o zagueiro Maciej Rybus não seria considerado para a seleção nacional antes da Copa do Mundo de 2022, depois de fechar um contrato com o Spartak Moscou.