Preço revelado da equipe mais valiosa do esporte global — CMIO Esportes

O Dallas Cowboys, a equipe da NFL carinhosamente conhecida por muitos como ‘time da América’, tem um preço estimado muito de acordo com seu apelido depois que foi determinado que eles são a franquia esportiva mais valiosa do mundo, de acordo com estimativas recentes.

De acordo com o Sportico, um site que acompanha os movimentos e agitadores da indústria esportiva global, estima-se que os Cowboys valham colossais US $ 7,64 bilhões (£ 6,25 bilhões) – uma quantia que é cerca de US $ 630 milhões (£ 515 milhões) a mais do que o segundo equipe colocada, New York Yankees de beisebol.

Sportico chegou a esses totais depois de uma olhada sob o capô, por assim dizer, de alguns dos impérios financeiros mais dominantes do esporte, e depois de entrevistar uma série de banqueiros, advogados e vários representantes de equipes intimamente ligados à indústria.

Incrivelmente, os Cowboys são classificados como sendo quase US$ 2 bilhões mais valiosos do que o segundo time mais caro da NFL, o Los Angeles Rams, cujo valor é estimado em cerca de US$ 5,91 bilhões.

Eles acrescentam que o valor médio das 32 equipes da NFL é de US$ 4,1 bilhões (£ 3,35 bilhões) – um valor que aumentou cerca de 18% nos últimos 12 meses.

O valor total dos clubes da NFL é estimado em US$ 132 bilhões.

Outro time da NFL, o Denver Broncos, está atualmente no meio de uma venda para a família Walton-Penner por uma quantia estimada em US$ 4,65 bilhões, no que será um marco histórico para uma franquia esportiva americana.

De fato, US$ 4 bilhões parece ser a linha proverbial na areia quando se trata de determinar o valor de uma equipe esportiva americana.

Dezesseis franquias da NFL eclipsaram esse número, enquanto o mesmo pode ser dito para apenas quatro equipes na NBA e três na MLB.













Parte do que tornou Dallas uma mercadoria tão cara são suas ligações com várias outras empresas. Eles fizeram uma parceria com o New York Yankees para formar uma empresa de hospitalidade, Legends, ao mesmo tempo em que se tornaram a primeira equipe da NFL a garantir um patrocínio de alto nível com a Blockchain.com, empresa de criptomoedas.

“O esporte pode não ser para todos, mas para quem ama, é um verdadeiro terreno fértil”, disse o vice-presidente executivo dos Cowboys, Stephen Jones, ao Sportico.

“Seja uma plataforma Legends, uma plataforma imobiliária, uma plataforma de tecnologia, vimos que você pode usar o The Star, os Cowboys e os esportes para realmente melhorar os negócios.”

O magnata americano Jerry Jones é o proprietário, presidente e gerente geral dos Cowboys desde 1989. Ele ganhou três Super Bowls ao longo de seu mandato com o time desde que o comprou por apenas US$ 140 milhões do HR ‘Bum’ Bright.

Nem tudo foi fácil para Jones: em 2013, os texanos o votaram como a personalidade esportiva menos favorita em uma pesquisa publicada pela Sports Illustrated.

Mas, a julgar pelas estimativas do patrimônio líquido de seus ativos, o termo “rindo até o banco” certamente vem à mente.