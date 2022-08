Ás russo em ascensão recompensado por sequência quente — CMIO Esportes

A russa Anastasia Potapova entrou pela primeira vez entre as 50 melhores jogadoras do mundo, uma vez que a jovem colhe os frutos de uma sequência de boa forma que a levou até as últimas rodadas dos torneios recentes.

A Potapova, nascida em Saratov, subiu 11 posições nas classificações atualizadas de simples da WTA na segunda-feira, para uma classificação de número 48, a melhor da carreira.

A ascensão da jovem de 21 anos ocorre depois que ela chegou pelo menos às semifinais de seus últimos três torneios.

Potapova foi para as quartas de final no Ladies Open Lausanne em meados de julho, antes de cair para Olga Danilovic da Sérvia.

A russa repetiu a corrida no Aberto da Alemanha em Berlim, onde foi derrotada pela número dois do mundo estoniana Anett Kontaveit.

Potaova foi melhor no Aberto de Praga, embora tenha sido derrotada na final de domingo pela tcheca Marie Bouzkova.

Essa derrota foi temperada pela vitória nas duplas, onde Potapova conquistou o título ao lado da compatriota Yana Sizikova – sua terceira coroa de pares WTA.

Potapova conquistou seu primeiro título de simples da WTA no início desta temporada, quando conquistou a Copa Istambul ao derrotar a russa Veronika Kudermetova em abril.

Potapova, que possui ganhos de carreira de mais de US$ 1,7 milhão, pretende continuar uma trajetória ascendente e agora está em quarto lugar entre as mulheres russas nas classificações de singles da WTA.













A estrela feminina russa mais bem cotada continua sendo Daria Kasatkina no número 12 do mundo, enquanto Veronika Kudermetova e Ekaterina Alexandrova ocupam 19º e 28º lugares, respectivamente.

A ex-número 1 feminina da Rússia, Anastasia Pavlyuchenkova, anunciou na semana passada que espera se recuperar de uma demissão causada por uma lesão no joelho a tempo do Aberto da Austrália em janeiro.

Pavlyuchenkova se encontra na 98ª posição do mundo depois de cair durante sua ausência, que começou antes do Aberto da França em maio.

Nas classificações masculinas da ATP, o craque russo Daniil Medvedev manteve seu lugar como número um do mundo, elevando o número total de semanas em que ele liderou as paradas para 11.