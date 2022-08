Turquia sediará cúpula de ginástica após Noruega se recusar a permitir russos – CMIO Esportes

As datas do Congresso da Federação Internacional de Ginástica (FIG) 2022 foram confirmadas depois que a Turquia entrou para sediar o evento. O evento foi transferido do anfitrião original, a Noruega, depois de se recusar a permitir delegações russas e bielorrussas.

O Congresso acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro na maior cidade da Turquia, com o desenvolvimento após a aprovação do Comitê Executivo da FIG.

A Turquia agora sediará o Congresso pelo segundo ano consecutivo, com Antalya recebendo a reunião do ano passado, que viu Morinari Watanabe eleito para um segundo mandato consecutivo como presidente da FIG.

Istambul salvou o dia depois que a FIG anunciou no início desta semana que sua escolha anterior de Sandefjord na Noruega não poderia mais sediar o congresso.













Isso ocorreu como resultado de pressão política, com a Federação Norueguesa de Ginástica se retirando após recomendações do Ministério da Cultura e Igualdade da Noruega, além do Comitê Olímpico e Paralímpico Norueguês e da Confederação de Esportes (NIF) para bloquear a presença de autoridades russas e bielorrussas.

Em comunicado na sexta-feira, a FIG se desculpou pela mudança e disse que era “conscientes dos desafios que este imprevisto suscita para todas as federações nacionais de Ginástica que já se encontravam devidamente inscritas neste Congresso.”

“A FIG lamenta muito o inconveniente e só pode agradecer às delegações novamente por sua compreensão e valiosa colaboração”, acrescentou.

A Rússia e sua aliada Bielorrússia foram excluídas de muitos esportes internacionais desde que a operação militar na Ucrânia foi lançada no final de fevereiro, com várias federações banindo seus atletas, equipes e clubes seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Essas proibições às vezes também se estendem a funcionários, mas delegações dos dois países foram autorizadas a participar de congressos como os realizados pela FIFA no futebol, bem como o FIG.

Nellie Kim, da Bielorrússia, é um dos três vice-presidentes da FIG, enquanto o russo Vassily Titov é membro do conselho. Ambos os países têm funcionários em vários comitês da FIG.

Ao contrário da Noruega e seus vizinhos escandinavos, a Turquia tem sido mais amigável com a Rússia, ao mesmo tempo em que desempenha um papel ativo nos esforços de mediação entre o país e a Ucrânia.