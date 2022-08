Ronaldo confirma regresso ao Manchester United — CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo anunciou que voltará à ação pelo Manchester United no próximo amistoso contra o Rayo Vallecano, da La Liga, em casa, no domingo.

O veterano português tem tentado forçar uma saída de Old Trafford em busca do futebol da Liga dos Campeões que seu clube atual não pode oferecer a ele, e perdeu uma recente turnê de pré-temporada pela Tailândia e Austrália, citando razões familiares.

Ronaldo também ficou de fora do elenco do novo técnico Erik ten Hag, que jogará contra um de seus potenciais pretendentes no Atlético de Madrid, na capital norueguesa, Oslo, no sábado.

No Instagram, porém, ao comentar novamente um post de uma fan page sobre sua falta no jogo do Atleti, ele respondeu em português: “Domingo o Rei Joga” que pode ser traduzido para “No domingo o rei joga”.

Cristiano Ronaldo anuncia que está de volta ao Manchester United para um amistoso contra o Rayo Vallecano: “Domingo, o rei joga”, acabou de comentar. 🚨🇵🇹 #MUFCSegue a mensagem dele no Instagram: pic.twitter.com/HrPzk0Rzur — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 29 de julho de 2022

O United também confirmou que os jogadores que não estão no elenco de 21 jogadores para enfrentar os homens de Diego Simeone “participará no jogo de domingo contra o Rayo Vallecano, enquanto outros estão doentes ou feridos”.

A resposta de Ronaldo no Instagram é a terceira nos últimos dias, depois que ele apareceu em outro lugar na rede de mídia social, onde possui 471 milhões de seguidores.

No início desta semana, outra conta de fã postou como seu agente Jorge Mendes supostamente “disse ao Manchester United que Cristiano Ronaldo está inflexível em sair, mas Mendes deixou as negociações menos do que positivas de que Ronaldo conseguiria sua jogada”.

“Sir Alex Ferguson interveio. O United insiste que Ronaldo não está à venda”, foi adicionado.

Aparecendo na seção de respostas, Ronaldo comentou: “[It’s] impossível não falar de mim [for] um dia. Caso contrário, a imprensa não ganha dinheiro.”

“Você sabe que se você não mentir, você não pode chamar a atenção das pessoas” ele também disse.

Outros clubes que rejeitaram o jogador de 37 anos incluem Bayern de Munique, Chelsea e Paris Saint Germain.

E enquanto uma reportagem do The Sun afirmou que Ronaldo disse ao United que ele tem uma oferta de um time que o quer, o que significa que os mancunians devem definir o preço pedido, aparecer contra o Rayo é a mais recente indicação de que Ronaldo pode ficar para honrar o resto de sua carreira. contrato de dois anos assinado quando chegou da Juventus no verão passado.

Embora a janela de transferências não feche até 1º de setembro, o Manchester United inicia sua campanha na Premier League no próximo sábado em casa contra o Brighton.