Suspeito de estupro na Premier League continuará jogando pelo clube — CMIO Esportes

O clube sem nome da Premier League, cujo jogador se tornou alvo de três acusações de estupro nas últimas semanas, continuará selecionando-o para o primeiro time, confirmou.

Esta semana, a Polícia Metropolitana abandonou uma das alegações de uma suposta ofensa em junho do ano passado.

Mas outros dois ainda estão sendo investigados com o jogador não identificado sob fiança até outubro, depois de serem presos no norte de Londres em 4 de julho.

No início deste mês, o clube insistiu que o jogador permanecerá disponível para seleção, uma posição que reiterou na sexta-feira, com a temporada da Premier League marcada para começar no próximo fim de semana.

“Como dito anteriormente, confirmamos que o jogador nega as alegações”, leia uma declaração.













“A polícia emitiu um comunicado dizendo que não está tomando mais nenhuma providência em relação a uma das acusações e que o jogador teve sua fiança estendida enquanto aguarda o resultado de suas investigações. Não houve acusações e o jogador pode cumprir seus compromissos profissionais.

“Levamos nossos compromissos e responsabilidades a sério e seguimos nossas políticas e procedimentos de proteção. Manteremos este assunto sob cuidadosa consideração e revisaremos mais se as circunstâncias mudarem”, afirmou. o clube prometeu.

O jogador foi originalmente detido por suspeita de estupro contra uma mulher que teria ocorrido em junho deste ano.

Levado sob custódia, ele foi preso por suspeita de mais dois incidentes de estupro que supostamente aconteceram em abril e junho do ano passado contra uma mulher diferente, embora a segunda dessas alegações tenha sido retirada esta semana.

Conforme revelado pelo The Guardian, no entanto, o clube do jogador foi informado de uma das alegações no outono passado, relatada à Polícia Metropolitana em agosto de 2021.













Em março deste ano, a Met Police abriu uma investigação sobre o suposto estupro e outra da mesma mulher que ela denunciou em fevereiro.

O jogador continuou a jogar pelo time principal de seu clube na última temporada e participou da pré-temporada até a temporada 2022/2023.

De acordo com o The Guardian, o clube está preparado para suspender imediatamente o jogador se houver alguma acusação. Caso contrário, ele iniciará a campanha da Premier League no fim de semana de 6 de agosto com seus companheiros de equipe.