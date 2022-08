F1 lança campanha para combater abusos na pista e online (VÍDEO) — CMIO Esportes

O campeonato de automobilismo de elite, a Fórmula 1, lançou uma nova campanha destinada a acabar com o abuso online e em seus eventos.

Drive It Out foi formado depois que incidentes racistas, sexistas e homofóbicos foram relatados no GP da Áustria.

A campanha tentará unir pilotos, equipes e partes interessadas em uma tentativa de bloquear e denunciar abusos on-line, e também pressionará as plataformas de mídia social a aplicar punições mais severas contra usuários abusivos da Internet.

A ação foi lançada por meio de um vídeo com todos os pilotos da F1, seu presidente Stefano Domenicali e o presidente do órgão regulador da FIA, Mohammed Ben, que foi postado em sua conta oficial no Twitter no sábado.

Como diretor da Associação de Pilotos de Grande Prêmio, o piloto da Mercedes, George Russell, afirmou que abuso de qualquer tipo “não tem lugar na F1″.

“Se você vir um comportamento impróprio, denuncie” Ele demandou. “Se você está sendo alvo, entre em contato. Todos nós amamos esse esporte, então vamos cuidar uns dos outros.”

De acordo com seus eventos, como corridas, a F1 também analisará o efeito que o álcool tem nos apostadores antes de elaborar um plano para resolver o problema.

O automobilismo conversará com os promotores de corridas e garantirá que medidas robustas sejam implementadas para atuar como dissuasores e resolver problemas sempre que surgirem.

Mas suas ações não se aplicam apenas aos pilotos e equipes, mas também aos torcedores, emissoras e jornalistas.

O ponto de inflexão para introduzir novas medidas veio após incidentes no Red Bull Ring em Spielberg, quando o Grande Prêmio da Áustria foi realizado lá no mês passado.













Casos de abuso contra minorias e mulheres foram relatados por fãs após a corrida vencida por Charles Leclerc.

Segundo a BBC Sport, um atendente disse que foi submetido a uma série de insultos raciais enquanto seu parceiro foi vítima de abuso sexual.

A temporada 2022 da F1 continua com o Grande Prêmio da Hungria neste fim de semana, com o atual campeão mundial Max Verstappen atualmente liderando a classificação de pilotos.