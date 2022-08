Escolas públicas de Oklahoma introduzem declarações de sexo biológico para esportes — CMIO Esportes

Algumas escolas públicas de Oklahoma exigiram que os pais assinem o que foi descrito como “declarações de sexo biológico” se quiserem que seus filhos participem de esportes escolares.

Em março, o governador de Oklahoma, Kevin Stitt, assinou um projeto de lei que proibia atletas transgêneros de competir em equipes e categorias relacionadas à sua identidade de gênero e não ao sexo que lhes foi atribuído no nascimento.

Conforme comunicado por uma foto compartilhada no Twitter, alguns órgãos, como as Escolas Públicas de Woodall, já começaram a emitir uma declaração que faz parte de sua política de atletismo para o ano letivo de 2022-2023.

O endereço no documento se alinha com o da Woodall Elementary School, que fica a cerca de uma hora a sudeste da segunda maior cidade do estado, Tulsa, em Tahlequah.

Para a NBC News, o superintendente das Escolas Públicas de Woodall, Ginger Knight, confirmou que seu distrito é exigido pela lei estadual de Oklahoma para que os alunos e seus pais preencham o formulário e atestem qual era o sexo da criança no nascimento, caso desejem praticar esportes.

Você entende o que está acontecendo? Isso não tem nada a ver com incentivar meninas a serem atletas. Isso é totalitarismo. É a agenda nacionalista branca. A agenda anti-LGBTQ. A agenda anti-aborto. É tudo a mesma agenda. Isso é real. Compartilhado com permissão. pic.twitter.com/CGZ1SN5jr2 — Erin Matson (@erintothemax) 28 de julho de 2022

Uma foto do depoimento se tornou viral no Twitter quando compartilhada por Erin Matson, que é diretora executiva do grupo de direitos ao aborto Reprocation.

“Isso não tem nada a ver com incentivar as meninas a serem atletas”, afirmou Matson. “Isso é totalitarismo. É a agenda nacionalista branca. A agenda anti-LGBTQ. A agenda antiaborto. É tudo a mesma agenda.”

Oklahoma foi o 13º estado dos EUA a apresentar tal projeto de lei e foi seguido por outros cinco, totalizando 18.

Embora quase todos esses estados tenham decidido que as equipes esportivas devem ser determinadas pelo sexo de seus membros que foi designado no nascimento, Oklahoma é o único até agora conhecido a exigir uma declaração juramentada que jura o sexo designado de um aluno.

As mudanças chegam em um momento em que a participação trans é um dos temas mais discutidos no esporte em meio aos sucessos de figuras como a ex-nadadora da UPenn Lia Thomas.

Anteriormente competindo na equipe masculina da faculdade da Ivy League, Thomas quebrou vários recordes em sua contraparte feminina após a transição, mas pode ter seu sonho de competir nas Olimpíadas de Paris 2024 arruinado graças às recentes alterações feitas pela Fina.













Fina baniu todos os atletas trans que participaram da puberdade masculina e também prometeu criar uma nova categoria ‘aberta’ que o Triatlo Britânico introduzirá no próximo ano.

Nos EUA, o Departamento de Educação emitiu orientação em 2021 que dizia que interpretaria uma lei federal conhecida como Título IX que protege os alunos de sofrer discriminação baseada no sexo em escolas públicas financiadas pelo governo federal.

Mas a diretiva do Título IX do presidente dos EUA, Joe Biden, está suspensa no momento, depois que um juiz federal do Tennessee a bloqueou em julho.

O juiz fez isso porque a imposição da lei tornaria impossível para alguns estados dos EUA introduzir e fazer cumprir suas próprias leis sobre a participação trans no esporte e o uso de banheiros públicos.