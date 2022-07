Ícone alemão da F1 anuncia aposentadoria — CMIO Esportes

A lenda do automobilismo alemão Sebastian Vettel anunciou que se aposentará da Fórmula 1 no final da temporada de 2022. O tetracampeão mundial atualmente corre pela Aston Martin.

Vettel, 35, confirmou a notícia em uma mensagem de vídeo no Instagram para os fãs na quinta-feira, na qual citou o desejo de passar mais tempo com sua família como parte por trás da decisão.

“Eu amo este esporte, tem sido central na minha vida desde que me lembro. Mas por mais que haja vida nos trilhos, também há vida fora dos trilhos. Ser um piloto de corrida nunca foi minha única identidade”, disse. disse o alemão.

Vettel passou a listar suas paixões e traços de personalidade, antes de sugerir seu interesse pelo ativismo social e ambiental dizendo: “Sinto que vivemos em tempos decisivos, e como todos nós moldamos esses próximos anos determinará nossas vidas.”

O lugar de Vettel está garantido entre os pilotos de maior sucesso de todos os tempos.

Ele conquistou quatro títulos mundiais consecutivos com a Red Bull entre 2010 e 2013. Ele continua sendo o mais jovem campeão de F1 de todos os tempos, conquistando seu primeiro título aos 23 anos, 4 meses e 11 dias de idade.

Mais tarde, ele passou seis temporadas com a icônica equipe Ferrari antes de se mudar para a Aston Martin para a campanha de 2021.

Em termos de vitórias gerais em Grandes Prêmios, Vettel ocupa o terceiro lugar de todos os tempos com 53, atrás apenas do compatriota e sete vezes campeão mundial Michael Schumacher e do atual ícone britânico Lewis Hamilton.