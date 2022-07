Nova mãe Sharapova revela dificuldades de condicionamento físico (VÍDEO) — CMIO Esportes

Maria Sharapova admitiu que está achando difícil voltar à forma depois de dar à luz seu primeiro filho no mês passado. A estrela do tênis aposentada, de 35 anos, compartilhou um clipe de si mesma malhando, acrescentando “mesmo esses movimentos parecem que eu percorri um longo caminho.”

Sharapova revelou sua alegria de bebê com o empresário britânico Alexander Gilkes em julho, quando eles deram as boas-vindas ao filho Theodore ao mundo.

A esbelta craque russa era conhecida por suas proezas em quadra em uma carreira que a viu ganhar cinco títulos de Grand Slam, mas também chamou a atenção pela beleza impressionante que acompanhou seu prodigioso talento como jogador.

Sharapova, ao que parece, está ansiosa para se manter em forma, embora tenha revelado que tem sido uma tarefa difícil desde o parto.

Levando ao Instagram para atualizar seus 4,4 milhões de seguidores, o ícone do tênis mostrou-se passando por várias rotinas de alongamento e fitness enquanto vestia equipamentos de ginástica pretos.

“Hoje marca quatro semanas desde o parto e duas semanas desde que comecei a mexer meu corpo novamente”, disse. escreveu o ex-número um do mundo.

“Eu não acho que meu corpo já se sentiu tão fraco quanto no dia seguinte ao meu parto, então mesmo esses movimentos parecem que eu percorri um longo caminho. Tentando não empurrá-lo, mas eu vou deixar você saber como isso vai. #SlowAndSteady #DoNutStop.”

Sharapova e o negociante de arte milionário Gilkes tornaram público seu romance em 2018.

O britânico de 43 anos é um membro bem relacionado da elite britânica que se diz ser próximo dos príncipes William e Harry.

“Eu disse sim desde o primeiro dia em que nos conhecemos” Sharapova revelou ao anunciar seu noivado em dezembro de 2020.

A estrela do tênis russo havia se aposentado do esporte em fevereiro do mesmo ano, depois de lutar cada vez mais contra lesões durante os últimos estágios de sua carreira.

A estrela norte-americana continuou a ser uma presença em eventos glamorosos, além de realizar inúmeras atividades de patrocínio e promover outras causas.