Griner testemunha em julgamento de drogas na Rússia — CMIO Esportes

A estrela de basquete americana Brittney Griner afirmou em seu julgamento de drogas na Rússia na quarta-feira que não recebeu uma tradução completa das circunstâncias que cercaram sua detenção no Aeroporto Internacional Sheremetyevo de Moscou, e que ela assinou documentos sem que as autoridades lhe fornecessem uma explicação sobre o que eles queriam. nós estamos.

Griner, 31, que é uma das jogadoras de basquete femininas mais conhecidas do mundo, foi presa em 17 de fevereiro depois de ser encontrada na posse de cartuchos de vape que continham óleo de cannabis.

Ela admitiu no tribunal que os cartuchos encontrados em sua bagagem pertenciam a ela, mas afirma que os incluiu acidentalmente em seus pertences pessoais antes de sua viagem à Rússia e declarou que não tinha intenção criminosa.

Griner, que foi a primeira escolha no Draft da WNBA de 2013, representa o Phoenix Mercury nos EUA, mas desde 2015 joga pelo time russo UMMC Ekaterinburg durante a offseason.

Ela disse ao Tribunal da Cidade de Khimki nos arredores de Moscou na quarta-feira que estava se recuperando de uma infecção por Covid-19 quando fez a viagem à Rússia no início deste ano e que continua sem saber como os cartuchos de cannabis foram adicionados aos seus pertences – acrescentando que ela recebeu recomendação de um médico para consumir a substância nos Estados Unidos.

Na audiência de terça-feira, um especialista russo disse ao tribunal que a cannabis é prescrita em alguns países, como os EUA, para tratar algumas doenças, embora permaneça ilegal na Rússia.













Falando na quarta-feira, Griner alegou que ela recebeu uma tradução inadequada das circunstâncias de sua prisão, e que ela não foi totalmente informada de seus direitos ou acesso a um advogado.

A jogadora de basquete também alegou que foi obrigada a assinar documentos sem receber uma explicação sobre o que eles significavam.

No entanto, ela “explicou ao tribunal que ela conhece e respeita as leis russas e nunca teve a intenção de infringi-las”, de acordo com Maria Blagovolina, que representa Griner no tribunal.

Ela acrescentou que “Ekaterinburg tornou-se sua segunda casa, e ela sempre curtiu seu tempo na Rússia.”

Griner pode pegar até 10 anos de prisão se for condenado. Ainda não está claro quanto tempo o julgamento pode durar, mas sua detenção foi autorizada até 20 de dezembro.

Várias estrelas proeminentes da NBA pediram a libertação de Griner, com muitos – incluindo o Departamento de Estado dos EUA – alegando que ela foi detida injustamente.













Outros alegaram que Griner está sendo mantido como peão em uma futura troca de prisioneiros com os Estados Unidos – uma situação hipotética negada pelas autoridades russas.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, no entanto, negou veementemente as alegações de ‘detenção injusta’ feitas por partidários de Griner.

“Se uma cidadã dos EUA foi levada em conexão com o fato de estar contrabandeando drogas, e ela não nega isso, isso deve ser compatível com nossas leis locais e russas, e não com as adotadas em São Francisco, Nova York e Washington”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, na semana passada.

“Se as drogas são legalizadas nos Estados Unidos, em vários estados, e isso é feito há muito tempo, e agora todo o país se tornará viciado em drogas, isso não significa que todos os outros países estejam seguindo o mesmo caminho,” ela disse.

O julgamento de Griner deve ser retomado em 2 de agosto.