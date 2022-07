Cúpula esportiva movida para permitir que russos participem – CMIO Esportes

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) transferirá o encontro da Noruega

O órgão regulador da ginástica internacional, a FIG, foi forçado a transferir seu Congresso de 2022 da Noruega depois de ser informado de que os delegados russos e bielorrussos seriam proibidos de participar.

O encontro deveria acontecer na cidade de Sandefjord em outubro, mas os organizadores ficaram lutando para encontrar um local alternativo.

“A FIG lamenta anunciar que o 84º Congresso da FIG não ocorrerá em Sandefjord, Noruega, em outubro, conforme planejado”, leia uma declaração da FIG na quarta-feira.

“A Federação Norueguesa de Ginástica informou à FIG hoje cedo que não está em condições de sediar o Congresso este ano, pois deve cumprir as recomendações do Comitê Olímpico e Paralímpico Norueguês e da Confederação de Esportes e do Ministério da Cultura e Igualdade da Noruega. não receber quaisquer funcionários ou delegados da Rússia ou da Bielorrússia para eventos no país.













“A FIG está trabalhando para encontrar rapidamente outra federação nacional para sediar o Congresso de 2022. A FIG anunciará o novo local e datas assim que forem aprovados pelo Comitê Executivo. Todas as informações pertinentes sobre viagens e acomodações serão entregues após esta decisão”, disse. acrescentou.

A FIG baniu atletas russos e bielorrussos de suas competições, embora suas respectivas federações ainda sejam membros da organização e as autoridades dos dois países não tenham sido suspensas.

Nellie Kim, da Bielorrússia, é um dos três vice-presidentes da FIG, enquanto o russo Vassily Titov é membro do conselho.

Ambos os países têm funcionários em vários comitês da FIG.