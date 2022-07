Estrela do tênis britânico traz técnico russo para defesa do US Open – mídia — CMIO Esportes

A número um do tênis feminino britânico Emma Raducanu está planejando a defesa de sua coroa do US Open com um técnico russo depois de supostamente contratar os serviços de Dmitry Tursunov.

A sensação adolescente começará a trabalhar com a ex-estrela da Copa Davis Tursunov na próxima semana em Washington DC no Citi Open, de acordo com o Daily Mail.

E se tudo correr bem, Tursunov estará ao seu lado quando ela for para Flushing Meadows para defender seu título de simples feminino no US Open e durante sua turnê de 2022 em solo americano.

Raducanu não tem um mentor em tempo integral desde que se separou de Torben Beltz em abril e passou por treinadores como Louis Cayer, Iain Bates e Jane O’Donoghue nos últimos tempos, algo que Tursunov comentou antes.

“Existe um termo ‘carrossel de treinamento’ quando os treinadores andam em círculo”, ele disse ao Metaratings em novembro.

“Agora Emma Raducanu, que venceu o US Open, está demitindo as pessoas com quem trabalhou.

“Naturalmente, todo mundo fica chocado. Se alguém da equipe dela me ligasse agora e perguntasse se eu queria treiná-la, eu tremia de medo, porque você não sabe quando vai ser demitido.” acrescentou Tursunov.

As constantes contratações e demissões de Raducanu foram consequência de sua incapacidade de aproveitar seu sucesso no Aberto dos Estados Unidos, onde ela ganhou sensacionalmente a competição depois de passar pela qualificação e não perder um set no caminho para o troféu.

Ser prejudicada por lesões também não ajudou, e sofrer uma série de saídas antecipadas embaraçosas de grandes torneios a fez ser acusada de priorizar acordos de patrocínio em vez de performances em quadra por parte do público britânico.













Ex-número 20 do mundo que deu ao britânico Tim Henman sua última derrota no Grand Slam em 2007, Tursunov é encarregado de colocar Raducanu de volta aos trilhos e trabalhou pela última vez com Anett Kontaveit.

Levando a estoniana para o top cinco da WTA, ele se separou dela antes do Aberto da França deste ano e seus outros ex-clientes incluem Aryna Sabalenka, da Bielorrússia, Elena Vesnina, número um do mundo, e o compatriota Aslan Karatsev.

Tursunov é conhecido por seu estilo de treinamento prático, mas também por ser um brincalhão que uma vez escondeu a bolsa de raquete do lendário Roger Federer antes de uma partida.

“Às vezes eu gosto de agir como um idiota, mas eu realmente sei do que estou falando e sou apaixonado por isso.” o nativo de Moscou afirmou em uma entrevista ao tennis.com no ano passado.

Em uma nota mais séria, no entanto, ele explicou seu método de trabalho no mesmo chat e disse: “Você precisa que a outra pessoa concorde com o processo e precisa encontrar maneiras melhores de se comunicar e transmitir seu ponto de vista.

“E, é claro, os jogadores são bastante sensíveis – eles são um dos melhores em seus campos. Trata-se de mostrar a eles que eles têm espaço para melhorar”, ele adicionou.













Embora Tursunov tenha se mudado para os EUA quando tinha 12 anos, não está claro se ele encontrará problemas para levar Raducanu a Flushing Meadows.

Acima de tudo, não há proibição de russos no US Open – o que significa que o número um do mundo masculino Daniil Medvedev, assim como Raducanu, também tentará manter o título que conquistou lá no ano passado.

E embora o All England Lawn Tennis Club (AELTC) tenha optado pela proibição de russos como resposta à operação militar na Ucrânia, que o viu despojado de pontos de classificação pela ATP e WTA, isso se aplicava apenas aos jogadores e não a outros figuras como treinadores.

Dito isto, Kontaveit alegou que ela teve que se separar de Tursunov em parte devido a problemas com seu passaporte russo, o que significava que ele não poderia treiná-la em Indian Wells na primavera.

“A razão [for the separation] é que, como ele tem passaporte russo, é muito difícil para ele conseguir vistos no momento, o que significa que ele não pode me acompanhar em muitos torneios”, Kontaveit disse à agência estoniana ERR.

“Ainda sinto que preciso de um treinador que possa me acompanhar e que não tenha tantos problemas práticos.

“Faltou essa segurança, dada a situação. Ele não pôde vir para a América comigo em março, e agora tinha um problema de visto em relação à Inglaterra. O processo de visto foi muito complicado para ele”, disse. Kontaveit continuou.













Após uma saída chocante na segunda rodada para Caroline Garcia da França em Wimbledon neste verão, Raducanu tem mantido um perfil baixo com o Daily Mail entendendo que ela voou para a IMG Academy da Flórida no início de julho.

Lá ela vem trabalhando no lado físico de seu jogo, e Raducanu agora pode esperar jogar em Washington na próxima semana e depois no Aberto do Canadá e em Cincinnati antes de chegar à Big Apple para jogar o Aberto dos EUA se continuar lesionada. gratuitamente.

Em Flushing Meadows, ela defenderá não apenas seu título, mas também 2.040 pontos no ranking, adicionando pressão extra a um dos atletas mais examinados do esporte britânico.