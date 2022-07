Sérvios recorrem a Biden por proibição de entrada de Djokovic — CMIO Esportes

Um grupo sérvio nos EUA teria pedido ao presidente Joe Biden que deixasse Novak Djokovic entrar no país

O presidente dos EUA, Joe Biden, recebeu uma carta de um grupo de sérvio-americanos implorando que ele permita a entrada de Novak Djokovic no país para que o ícone do tênis possa competir no US Open no próximo mês, segundo relatos.

Do jeito que as coisas estão, Djokovic não poderá jogar no Grand Slam em Nova York porque não-cidadãos não vacinados não podem entrar no país.

Djokovic, de 35 anos, resistiu aos pedidos para ser espetado contra o Covid-19, repetindo após seu triunfo em Wimbledon no início deste mês que estava disposto a perder títulos em vez de ser relevante para a pressão.

Sua postura significa que ele deve perder o torneio em Flushing Meadows – um evento em que conquistou três de seus 21 títulos de Grand Slam ao longo dos anos.













A situação é uma decepção para a legião de fãs de Djokovic, principalmente entre a diáspora sérvia nos EUA.

De acordo com a mídia sérvia Politika, um grupo se dirigiu diretamente a Biden com um apelo para conceder a entrada de Djokovic nos EUA.

Os esforços aparentemente estão sendo liderados por Nebojsa Jovanovic, dono de uma empresa que promove o tênis entre a diáspora, em conjunto com a Serbian American Voters Alliance (SAVA).

O apelo a Biden supostamente cita a Proclamação Presidencial 10294, que permite exceções de viagem para não cidadãos “cuja entrada seria de interesse nacional”.

“O US Open é o maior torneio de tênis do mundo e não será o que é sem Novak Djokovic”, disse. Jovanovic foi citado como tendo dito na carta.

“Considerando a situação econômica e a crise em todos os níveis, a América não deve permitir que o US Open não ocorra em toda a sua glória e capacidade, o que também significa a chegada de Novak Djokovic, que foi coroado três vezes no US Open.

“Novak não representa nenhuma ameaça à segurança, é uma das pessoas mais saudáveis ​​do mundo devido à sua vida disciplinada e serve como modelo e inspiração para milhões em todo o mundo.

“É do interesse da América que o maior torneio do mundo receba o melhor jogador do mundo, especialmente porque ele acabou de conquistar o sétimo título de Wimbledon em Londres”, disse. acrescentou Jovanovic na carta, que teria sido enviada a Biden em 22 de julho.

O grupo teria consultado a congressista republicana Claudia Tenney e sua equipe sobre o assunto, bem como o congressista Frank Mrvan.













Djokovic foi incluído na lista provisória de inscritos do US Open na semana passada, embora os organizadores prontamente esclareceram que era apenas uma formalidade e que eles “respeitado” a posição do governo americano sobre as regras de entrada para estrangeiros não vacinados.

A proibição de entrada de Djokovic causou frustração entre jogadores como o americano não vacinado Tennys Sandgren, que poderá jogar em Nova York.

O homem de 31 anos descreveu a situação como “vergonhoso,” enquanto o ícone do tênis americano John McEnroe acusou os políticos de “atrapalhando demais”.

A menos que Biden atenda às chamadas de membros da comunidade sérvio-americana, o US Open será o segundo Grand Slam que Djokovic é forçado a perder este ano.

O ex-número um do mundo de longa data foi infamemente deportado da Austrália no início do ano consecutivo por causa de seu status de vacina.

Djokovic pode ser forçado a perder o evento em Melbourne novamente no ano que vem devido a uma proibição de reentrada de três anos, a menos que autoridades do governo intervenham.