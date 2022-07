Ronaldo emite demanda à medida que a saga de transferências se arrasta — CMIO Esportes

O retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United viu o jogador informar aos gigantes da Premier League que ele quer ser liberado do ano restante de seu contrato para jogar futebol da Liga dos Campeões em outro lugar, segundo relatos.

Ronaldo voltou ao United no verão passado em um acordo de £ 20 milhões (US $ 24,2 milhões) da Juventus, próximo ao prazo final.

Mas como o United caiu da Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid nas oitavas de final e terminou em sexto na primeira divisão inglesa para garantir apenas a classificação para a inferior Liga Europa, no entanto, 2021/2022 foi uma campanha decepcionante para Ronaldo, apesar de 24 gols em todas as competições.

Com o treinamento de pré-temporada do United começando no início deste mês, Ronaldo não se apresentou ao serviço do novo técnico Erik ten Hag, citando razões familiares que o clube aceitou.

Apenas alguns dias antes, porém, Ronaldo também disse a seus empregadores para ouvir ofertas razoáveis ​​​​para sua transferência que até agora não foram recebidas.

Ronaldo também perdeu a turnê de pré-temporada do United na Tailândia e na Austrália, mas finalmente apareceu na base de treinamento de Carrington na terça-feira com Mendes a reboque.

Diz-se que o United reiterou que não deseja vender Ronaldo, e as conversas entre os campos não conseguiram convencê-lo a mudar de ideia, de acordo com o Daily Mail.

Apesar disso, Ronaldo vai se comportar de maneira profissional e já passou por exames médicos antes do treino de quarta-feira e vendo seus companheiros jogarem um amistoso contra o Wrexham à porta fechada.

O United venceu por 4 a 1 contra seus adversários galeses, e Ronaldo pode ter sido encorajado pelas aparições das novas contratações Christian Eriksen, que marcou, e Lisandro Martinez, com a falta de ação dos mancunianos no mercado de transferências, disse ser outro motivo para ele querer sair.

Embora Ronaldo tenha se mantido em forma em Lisboa, ele não está pronto para os amistosos deste fim de semana contra a oposição espanhola no Atlético de Madrid, em Oslo, no sábado, e Rayo Vallecano, em casa, no domingo.

O Daily Mail diz que é possível que ele use sua icônica camisa número ‘7’ contra o Vallecano, no entanto, onde Ten Hag deve colocar uma roupa de segunda linha.

Ronaldo também conversou com o holandês nos últimos dias, como parte de um relato da bem-sucedida viagem de pré-temporada que Eriksen e Martinez também ouviram.

Do jeito que as coisas estão, Ronaldo parece mais propenso a começar a campanha na Premier League com o United contra o Brighton em 7 de agosto do que em outros lugares da Inglaterra ou da Espanha.













Depois de ter sido derrotado por Paris Saint Germain, Chelsea e Bayern de Munique, Ronaldo agora pode adicionar o Atlético de Madrid à sua crescente lista de respostas ‘Obrigado, mas não obrigado’.

Esta semana, o presidente do Atleti, Enrique Cerezo, descartou a mudança dizendo: “Não sei quem inventou essa história sobre Cristiano, mas é praticamente impossível que ele venha”.

No entanto, os relatórios sugeriram que o Atlético poderia tentar a mudança se Antoine Griezmann sair e Ronaldo reduzir seu pacote salarial, o que ele supostamente está disposto a fazer.

Mas, caso houvesse dúvidas sobre o que os torcedores do Atleti pensariam de seu clube contratar uma ex-estrela do Real Madrid, eles deixaram seus sentimentos claros durante a vitória de quarta-feira por 4 x 0 sobre o Numancia.

Enquanto nas arquibancadas do Estádio Municipal de El Burgo de Osma, eles desfraldaram uma faixa ‘CR7 não é bem-vindo’ que veio depois que o grupo de torcedores União Internacional de Penas del Atlético de Madrid divulgou um comunicado enfatizando que o jogador de 37 anos não se alinha com os valores do Atleti.

“Dada a possibilidade de que a contratação de Cristiano Ronaldo seja mais do que apenas um boato, expressamos nossa absoluta rejeição a qualquer incorporação hipotética ao nosso clube”, a correspondência começou.

“O mencionado jogador representa a antítese dos valores que são a marca do nosso Atleti, como esforço, generosidade, simplicidade e humildade.

“Mesmo no caso improvável de um jogador em declínio como Cristiano Ronaldo conseguir um título, não aceitaríamos sua contratação.

“O sentimento de pertencimento ao nosso Atlético não é algo que está ao seu alcance, para sua desgraça, então ele nunca poderia alcançar nosso carinho ou reconhecimento. Portanto, pedimos ao clube que rejeite sua possível contratação, se ele já foi considerado, “ concluiu.

Relatos sugeriram que uma solução para o dilema de Ronaldo poderia levá-lo a sair por empréstimo no próximo período para jogar na Liga dos Campeões, desde que ele tenha uma extensão de um ano com o United.

Quando pressionados a comentar sobre isso, no entanto, os números da United descartaram as alegações como “Absurdo”.