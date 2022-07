‘Vamos ver quais são os ovários maiores’, promete campeão do UFC (VÍDEO) — CMIO Esportes

A atual campeã peso-galo do UFC, Julianna Pena, previu que os fãs de MMA “vou ver quais ovários são maiores” quando ela enfrenta Amanda Nunes pela segunda vez no UFC 277, no sábado.

A ‘Venezuelana Vixen’ conseguiu o que é considerado uma das maiores viradas já vistas na promoção de elite ao finalizar a brasileira que se acredita ser a maior lutadora de todos os tempos no segundo round do UFC 269 em dezembro do ano passado.

Depois, houve também uma briga quando Pena comentou que deveria receber o cinturão de ‘Mãe Mais Malvada do Planeta’ e afirmou ser a primeira ‘campeã de mãe’ devido a Nunes não ter dado à luz a criança de quase dois anos , Raegan, que a brasileira divide com a esposa Nina.

Sete meses depois, Pena deve defender a faixa de 135 libras pela primeira vez em Dallas. No entanto, em vez de ficar com o pé atrás e tentar chegar a uma decisão, como os campeões costumam fazer, a jogadora de 32 anos prometeu levar a ação para seu oponente.

“No final das contas, Amanda e eu somos os dois melhores lutadores do mundo“, Pena foi destaque no dia da mídia do UFC 277 nesta quarta-feira.

“Você está literalmente pegando os dois melhores lutadores do mundo que vão colidir no sábado à noite.

“Não posso dizer que vou tirar um coelho da cartola” Pena admitiu. “Só posso dizer que vou ficar cara a cara com os melhores do mundo, e vou dar o meu melhor, e vamos ver quais são os ovários maiores.

“Estou disposto a apostar que sou eu”, ela corajosamente previu.

Como visto recentemente com o rei dos penas Alexander Volkanovski, que derrotou o ex-governante da divisão Max Holloway pela terceira vez no UFC 276, acredita-se que Pena vencer Nunes em uma segunda ocasião acabaria com a rivalidade e levaria o americano a novos horizontes.













Pena está pronto para seguir em frente também, mas ainda não está encarando a ‘Leoa’ de ânimo leve e olhando além de sua luta principal no sábado no American Airlines Center.

“A tocha foi passada”, Reclamou Pena. Estou pronto para fechar este capítulo e estou pronto para seguir em frente. Com isso dito, é difícil para mim prever o que está no futuro e o que vai acontecer.

“Eu só quero viver no momento, e agora eu tenho uma academia maior, mais rápida, mais forte, nova, melhor estado mental Amanda que vai me enfrentar no sábado à noite, e eu não levo isso de ânimo leve”. Concluiu Pena.

Quanto a Nunes, que agora trocou as academias da American Top Team por uma sua na Flórida, como indicou Pena, ela insiste que “muitas coisas deram errado no meu acampamento” que antecedeu o primeiro encontro com a Pena.

“Eu cometi um erro, um grande erro,“Nunes confessou à ESPN esta semana.

“Muitas coisas deram errado no meu camp, e eu ainda segui em frente com o camp. Eu não queria deixar a luta fracassar. Nina [Nunes] estava tentando me dizer, ‘Olha, se tivermos que desistir dessa luta para ficar 100 por cento, podemos fazer isso.’ Mas eu não a escutei. Eu queria lutar”, ela acrescentou em referência a sua esposa.

“Deixei a luta fracassar uma vez porque peguei Covid e não queria deixar a luta fracassar novamente”. Nunes continuou.













“Então essa pressão para não lutar mais uma vez e depois [if] o UFC colocou o cinturão interino e isso estava me dando uma dificuldade de largar aquela luta. Então eu não achei que seria certo eu deixar um cinturão interino ser colocado lá.

“E por isso resolvi lutar. Mas muita coisa deu errado, tive dificuldade para continuar treinando. [make] erros e eu paguei naquela noite. É o que é. Às vezes você erra as coisas para acertar da próxima vez.” destacou Nunes.

Apesar de ter sido destronado por Pena no peso-galo, Nunes ainda reina no peso-pena e pode tentar defender o cinturão por lá independentemente do resultado contra Pena no fim de semana.