Macron tenta acalmar os temores das Olimpíadas de Paris — CMIO Esportes

O presidente francês, Emmanuel Macron, agiu para conter as crescentes preocupações sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024, depois que relatos disseram que os organizadores estão em uma situação difícil. “suor frio” sobre alguns aspectos do espetáculo esportivo.

Macron se reuniu com ministros na segunda-feira e mais tarde recebeu o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, no Palácio do Eliseu, marcando quase dois anos para o dia em que os Jogos começam em 26 de julho de 2024.

As preocupações aumentam com o orçamento para sediar as Olimpíadas à medida que a inflação aumenta na França, enquanto também há temores de segurança em torno da Cerimônia de Abertura.

Diz-se que os planos deram aos organizadores uma grande dor de cabeça, com uma reportagem recente no Le Monde dizendo que a ideia da cerimônia lhes deu “suores frios”.

A reputação da França como anfitriã confiável de eventos esportivos já foi afetada após as cenas desagradáveis ​​envolvendo a polícia de Paris e torcedores de futebol na final da Liga dos Campeões em maio.

Em outros lugares, foi prometido que o encargo financeiro dos Jogos – que dizem ter um preço total de cerca de € 8,3 bilhões (US$ 8,5 bilhões) e subindo – não recairá sobre o contribuinte francês.

Macron, que investiu pessoalmente no sucesso dos Jogos como parte de seu segundo mandato como presidente, admitiu ao L’Equipe em uma entrevista publicada na terça-feira que o relógio estava correndo, mas permaneceu otimista.

“Estamos a dois anos do dia do início dos Jogos. Agora é realmente uma corrida contra o relógio”, disse Macron.

“Reafirmei um princípio simples: não haverá imposto olímpico. Os Jogos devem financiar os Jogos”, Macron acrescentou sobre sua reunião com autoridades na segunda-feira.

O líder francês prometeu que as Olimpíadas seriam acessíveis a todos, de acordo com seu slogan recém-revelado de ‘Jogos Abertos’.

O Estado "vai comprar 400.000 ingressos que distribuirá para jovens e crianças em idade escolar, principalmente menores de 16 anos", disse Macron.













Falando à AFP no início deste mês, uma fonte próxima aos organizadores alertou que a situação é “muito tenso em termos de orçamento.”

A empresa que foi criada para supervisionar a construção dos locais necessários para sediar os Jogos e outras infraestruturas permanentes, como pontes e autoestradas – a Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (Solideo) – aumentou sua estimativa orçamentária para € 4 bilhões ( US$ 4,01 bilhões).

De acordo com a Bloomberg, é provável que o preço geral aumente ainda mais, já que a França aumenta a segurança para o evento e enfrenta um aumento nos custos de construção e materiais.

Os organizadores estimam que 13 milhões de ingressos serão vendidos para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, com quase metade dos ingressos reservados para o público a serem vendidos por menos de € 50.