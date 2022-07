Camisola do orgulho gay leva à revolta dos jogadores de rugby — CMIO Esportes

Pelo menos sete jogadores da equipe da Liga Nacional de Rugby da Austrália (NRL), Manly Warringah Sea Eagles, boicotarão uma partida crucial depois que o clube anunciou que se tornaria o primeiro time na história da liga a usar uma faixa que promove os direitos dos homossexuais.

No entanto, a mudança gerou polêmica entre os jogadores do clube, vários dos quais anunciaram que se recusarão a usar a faixa – que exibe pequenas listras de ‘arco-íris’ – devido a motivos religiosos ou morais.

O técnico da equipe, Des Hasler, pediu desculpas pelo que chamou de “golpe do clube”erro significativo” em projetar a camisa sem antes consultar a equipe de jogadores, mas confirmou que sua equipe ainda usará a controversa roupa no jogo crucial de quinta-feira com o Sydney Roosters.

Falando em uma coletiva de imprensa na terça-feira, Hasler pediu desculpas tanto à comunidade LGBT quanto aos jogadores envolvidos, acrescentando que a situação havia provocado “confusão, desconforto e dor para muitas pessoas, em particular aqueles grupos cujos direitos humanos estávamos de fato tentando apoiar”.

“Eles não foram incluídos em nenhuma das discussões e, no mínimo, deveriam ter sido consultados”, disse Hasler sobre vários jogadores do clube que se opuseram.

Os jogadores em questão foram identificados como Josh Aloiai, Jason Saab, Christian Tuipulotu, Josh Schuster, Haumole Olakau’atu, Tolu Koula e Toafofoa Sipley.













No entanto, os críticos das reações dos vários jogadores os acusaram de hipocrisia da mudança, dizendo que não têm problema que o clube tenha patrocínios de uma empresa de jogos de azar e uma cervejaria.

Ian Roberts, um ex-jogador de Manly que se tornou o primeiro jogador na história da NRL a se assumir homossexual, disse que a reação de alguns jogadores de seu ex-time foi decepcionante.

“Achei maravilhoso o reconhecimento e a sinceridade e autenticidade,”, disse ele à ABC.

“Achei excepcional explicar que a rodada original do Orgulho foi organizada com a intenção certa – uma celebração para a comunidade.

“Eu também gostaria de reconhecer que ele [Hasler] fizeram a coisa certa ao dizer que erraram em algumas coisas – a propriedade disso e como eles fariam as coisas de maneira diferente se tivessem a oportunidade novamente. Acho que foi muito corajoso e direto.

“Mas para onde vamos a partir daqui? Não é como queríamos que essa conversa começasse, mas estamos tendo a conversa agora. Eu respeito totalmente os jogadores que escolhem não jogar e seu direito de não jogar, suas crenças religiosas. Eu adoraria, se tivesse a oportunidade, sentar em volta de uma mesa com esses caras no verão e conversar com eles.”

Roberts também afirmou que acredita que a homofobia continua sendo um problema significativo dentro dos esportes australianos.

No ano passado, uma jogadora da AFL se recusou a usar uma camisa com design semelhante devido a razões religiosas, enquanto em 2015 a ex-estrela de rugby australiana Israel Folau foi demitida pela Rugby Australia por expressar sentimentos homofóbicos online.