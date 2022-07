Chefe olímpico russo compartilha planos para Paris 2024 — CMIO Esportes

Stanislav Pozdnyakov emitiu uma mensagem na terça-feira com exatamente dois anos para os Jogos de 2024

O presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov, disse que seu país continua sendo um membro da comunidade olímpica e está se preparando totalmente para os Jogos de Paris 2024, apesar das alegações de que os atletas russos devem perder a final.

Terça-feira marca exatamente dois anos para a Cerimônia de Abertura dos Jogos de Verão na capital francesa, com os organizadores revelando esta semana que o slogan oficial do evento será ‘Jogos Abertos’.

No entanto, relatórios recentes sugeriram que pode não ser um lema adequado para atletas russos e bielorrussos.

O membro honorário do Comitê Olímpico Internacional (COI), Craig Reedie, disse no início de julho que os atletas das duas nações poderiam ser impedidos de competir em Paris porque não foram liberados para eventos classificatórios devido a proibições impostas como resultado do conflito na Ucrânia.













Apesar dessas alegações, o chefe olímpico russo Pozdnyakov divulgou uma mensagem na terça-feira prometendo que o país estava trabalhando com base na participação plena e igualitária em Paris.

“Em exatamente dois anos, os Jogos Olímpicos começarão em Paris”, leia uma declaração de Pozdnyakov compartilhada no canal Telegram do ROC.

“Apesar de todas as circunstâncias, o Comitê Olímpico Russo é um membro de pleno direito do movimento olímpico.

“Continuamos a nos preparar sistematicamente para os Jogos.

“Estamos trabalhando para garantir que nossos atletas possam se qualificar e ter igual acesso à Vila Olímpica e instalações, e [to ensure] sua participação em eventos durante os Jogos”, ele adicionou.

O ROC continua sendo membro do COI, apesar das exigências de alguns países ocidentais e seus aliados para que a Rússia seja expulsa de todas as federações esportivas internacionais.

Em meio a essas ligações, nomes como o presidente da Federação Russa de Tênis, Shamil Tarpischev – que é membro pessoal do COI – disse que é prematuro especular sobre uma possível proibição de russos nos Jogos de 2024.













“Temos que esperar e ver como a situação no mundo se desenvolve. De qualquer forma, será a decisão do Comitê Olímpico Internacional”. disse Tarpichev ao discutir o caso dos tenistas russos.

O COI recomendou em 28 de fevereiro que os atletas russos e bielorrussos não deveriam ser convidados para eventos internacionais sempre que possível. Essa postura já foi adotada por federações em uma ampla gama de esportes.

O presidente do COI, Thomas Bach, defendeu essa decisão alegando que ela protege parcialmente os atletas russos e bielorrussos de agressões que enfrentariam fora de seus países.

Vários atletas e autoridades russas descreveram as proibições como discriminatórias e permitindo que a política minasse os princípios esportivos.