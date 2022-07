Ronaldo rejeitado novamente no último golpe de transferência — CMIO Esportes

O Atlético de Madrid se tornou o mais recente clube a descartar a contratação de Cristiano Ronaldo depois que o presidente Enrique Cerezo descartou uma transferência para o jogador de 37 anos.

O Atlético estava entre os nomes a serem ligados a Ronaldo na mídia, já que o atacante busca desesperadamente uma saída do Manchester United antes da nova temporada.

As alegações de que o Atlético poderia estar entre os pretendentes de Ronaldo surpreenderam alguns, considerando o sucesso brilhante do craque em um período de nove anos no outro lado da cidade no Real Madrid.

Os relatórios até sugeriram que Ronaldo estava disposto a aceitar um corte salarial para garantir uma transferência para o time de Diego Simeone, onde ele teria a garantia de jogar na Liga dos Campeões na próxima temporada.













Mas o chefe do Atlético, Cerezo, rejeitou os rumores, dizendo: “Não sei quem inventou essa história sobre Cristiano, mas é praticamente impossível ele vir.”

Os comentários serão um alívio bem-vindo para alguns setores da base de fãs do Atlético, que até criaram uma petição online usando a hashtag #ContraCR7 (contra CR7) para deixar claro seus sentimentos contra Ronaldo.

“Não somos um asilo para coletar escória” um ventilador fumegava.

A decisão do Atlético segue esnobas semelhantes para Ronaldo do Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, o que significa que o agente Jorge Mendes ainda está lutando para encontrar um novo lar para seu nome de estrela para a próxima temporada.

Depois de perder toda a turnê de pré-temporada do Manchester United na Tailândia e Austrália pelo que foi descrito como “razões familiares,” Ronaldo finalmente voltou ao time na base de treinamento de Carrington, na Inglaterra, na terça-feira.













O atacante discutirá seu futuro com o técnico do United, Erik ten Hag, que insistiu que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro não está à venda neste verão e faz parte de seus planos para a nova temporada.

Relatórios recentes indicaram que uma solução poderia fazer com que Ronaldo – que é o maior ganhador do United – faça um empréstimo para a próxima temporada para que ele possa jogar na Liga dos Campeões, mas com a condição de que ele ative uma extensão de contrato de um ano em Old Trafford.

Os números da United, no entanto, dizem ter marcado essas reivindicações “Absurdo.”

Por coincidência, os homens de Ten Hag devem enfrentar o Atlético de Madrid em um amistoso em Oslo no sábado, antes de começar sua campanha na Premier League contra o Brighton em Old Trafford em 7 de agosto.