Revanche de Mayweather-McGregor ‘muito próxima’ – mídia — CMIO Esportes

As estrelas dos esportes de combate Floyd Mayweather e Conor McGregor podem se envolver no ringue mais uma vez em meio a relatos de que os dois ícones de seus respectivos esportes estão perto de concordar com os termos de uma revanche de sua luta de boxe de 2017.

As negociações entre as respectivas equipes da dupla estão em andamento há algum tempo, segundo o The Sun, com termos pessoais acordados no que seria um evento altamente lucrativo para ambos.

No entanto, acredita-se que algumas pontas soltas ainda não foram resolvidas, com McGregor querendo que a luta seja disputada em dez rodadas, em vez das 12 rodadas programadas que compunham sua primeira luta.

A luta em potencial também é destinada a ser disputada em 155 libras – duas libras a mais do que sua reunião inicial há quase cinco anos.

No entanto, acredita-se que isso pode ser difícil para McGregor, já que ele adicionou músculos consideráveis ​​ao seu corpo em sua ausência de um ano desde que sofreu uma grave lesão na perna em sua luta anterior no UFC contra o rival de longa data Dustin Poirier.

“[Conor] só levará a luta se Floyd estiver disposto a colocar seu histórico profissional em jogo – então a luta não será uma exibição, será uma luta oficial”, The Sun citou uma fonte nos campos de Mayweather como tendo dito.

“Será em 155 libras. É o que sabemos até agora. Será a última vez que Floyd pisará no ringue, então não é um para perder.

“O negócio está muito próximo de ser fechado. Termos pessoais foram acordados em ambas as partes. Será um confronto final. E sim registros estarão em jogo.”

Isso segue relatos de que Mayweather ofereceu a McGregor a quantia principesca de cerca de US $ 158 milhões para participar da revanche – uma taxa que excede o pagamento anterior de McGregor em cerca de US $ 20 milhões.

Os relatórios também indicam que Mayweather tem como alvo março próximo para a luta, com uma localização no Oriente Médio mais provável, e que a eliminatória também apresentaria uma luta de grande sucesso entre os lutadores invictos Gervonta Davis e Ryan Garcia.













McGregor apareceu para cortejar a possível luta online, escrevendo no início deste ano em um post do Instagram deletado que ele “aceita” a oferta, além de postar uma imagem dele acertando um tiro no boxeador invicto.

Mas para que a luta se torne realidade, ela precisará contornar um obstáculo significativo: o presidente do UFC, Dana White.

White retém os direitos promocionais de McGregor e qualquer luta precisará ser assinada por ele – e ele disse à mídia em Las Vegas na terça-feira que os rumores eram “touros**t” e que ele precisaria estar sofrendo “demência” para fazer a luta proposta.

O primeiro encontro entre Mayweather e McGregor é o segundo pay-per-view mais assistido na história dos esportes de combate, atraindo mais de 4 milhões de compras. Mayweather venceu a luta por nocaute técnico no décimo round – embora McGregor tenha recebido elogios da comunidade do boxe por seu desempenho galante, principalmente nos primeiros rounds.

McGregor não competiu em uma luta de boxe nos anos seguintes, enquanto Mayweather participou de várias lutas de exibição contra a estrela do YouTube Logan Paul, o kickboxer japonês Tenshin Nasukawa e, mais recentemente, o ex-parceiro de sparring Don Moore – uma luta que aconteceu em um heliporto em Dubai.