Jogador de futebol morre após briga em campo na Califórnia — CMIO Esportes

Um jogador de futebol morreu nos Estados Unidos, pouco mais de duas semanas depois de ter sido gravemente ferido durante uma briga em massa que foi incitada por uma decisão controversa da arbitragem.

Misael Sanchez, 29, morreu após o incidente de 10 de julho, ocorrido na Oxnard High School, na Califórnia, em meio a relatos de uma grande briga ocorrendo por volta das 11h, horário local, com as autoridades descobrindo que Sanchez não respondia e não respirava no local.

Entende-se que os espectadores também participaram da briga.

“Os policiais falaram com testemunhas e descobriram que a briga foi entre dois times de futebol adulto,”, dizia um comunicado do Departamento de Polícia de Oxnard.

“A briga ocorreu quando as duas equipes discordaram da decisão do árbitro. Sanchez estava em campo jogando futebol para um dos dois times quando a briga começou. Durante a luta, Sanchez foi agredido por vários assaltantes.”













Sanchez foi listado como estando em estado crítico no Centro Médico do Condado de Ventura, onde foi tratado após o incidente, mas faleceu na segunda-feira devido aos ferimentos.

Uma autópsia está agendada para determinar a causa exata da morte.

Uma investigação foi iniciada sobre as circunstâncias da morte de Sanchez, e a polícia está apelando para testemunhas e para qualquer pessoa que possa ter capturado imagens de vídeo da briga.

Foi confirmado pelo Departamento de Polícia do Condado de Ventura que um homem, Berlin Jose Melgara, de 46 anos, tentou fugir do local da briga e foi posteriormente detido e preso.

No entanto, ainda não está claro qual o papel – se algum – Melgara teve no ataque.

Uma campanha de financiamento coletivo foi criada em memória de Sanchez.

“Nós não estávamos prontos para esse tipo de adeus”, lê-se. “Neste momento, pedimos suas orações.”