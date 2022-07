Estrela do futebol ‘quebra recorde de Ronaldo’ em meio a revelação incrível (VÍDEO) — CMIO Esportes

Os torcedores da Roma fizeram todas as paradas ao receber Paulo Dybala na capital italiana

Paulo Dybala quebrou o recorde de vendas de camisas de Cristiano Ronaldo na Serie A, de acordo com uma reportagem na Itália, em meio a cenas incríveis na capital, enquanto os torcedores da Roma recebiam seu novo superastro no clube.

A equipe de José Mourinho conseguiu a audaciosa contratação do atacante argentino da rival Juventus, supostamente derrotando nomes como Manchester United e Tottenham Hotspur para a assinatura do jogador de 28 anos depois que seu contrato expirou em Turim.

E os torcedores da Roma, loucos por futebol, mostraram seu apreço pela mudança de várias maneiras.

Primeiro, eles garantiram que a nova camisa 21 de Dybala fosse a peça de vestuário de futebol obrigatória da próxima temporada – quebrando o recorde de vendas de 24 horas estabelecido em 2018, quando Cristiano Ronaldo se mudou para a Juventus, de acordo com o Corriere dello Sport.

O relatório não indica exatamente quanto Dybala quebrou o recorde de Ronaldo – mas com certeza será um bom direito de se gabar para o argentino, que jogou ao lado de Ronaldo por três anos na Juventus.

Mas se isso não bastasse para sinalizar o quanto os torcedores da Roma estão empolgados com a chegada de Dybala ao clube, as cenas de terça-feira na capital preencherão os espaços em branco quando ele foi recebido com entusiasmo pelo clube em uma grande celebração ao ar livre.

Dybala foi apresentado a aproximadamente 8.000 torcedores da Roma que lotaram o Coliseu da cidade, após o qual a estrela claramente humilhada sentou-se sozinha nos degraus do Palazzo Della Civilta Italiana para mergulhar na atmosfera enquanto os fiéis da Roma cantavam seu nome e o hino do clube.

Muitas dezenas de milhares assistiram à cerimônia online.

“A primeira coisa que perguntei ao treinador foi o que pretendemos ganhar.”, disse Dybala em uma coletiva de imprensa sobre suas discussões iniciais com Mourinho. “Eu gosto de ganhar, ele também.

“Tanto Mourinho quanto o clube me deram certezas, aqui há muita confiança e consciência.

“Isso é muito importante para seguir em frente e perseguir os objetivos. Vou tentar dar o meu melhor e trazer minha experiência para continuar vencendo.

“Conversei muito com o diretor, com o treinador e com o presidente, sabendo como esse time está sendo construído, não tive muitas dúvidas.”

Dybala deve fazer sua estreia em seu novo time contra um dos ex-clubes de Mourinho – e uma equipe que estaria interessada em contratá-lo – quando enfrentar o Spurs em um amistoso de pré-temporada contra o Spurs em Israel.