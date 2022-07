Medvedev atinge marco no topo das paradas de tênis — CMIO Esportes

Daniil Medvedev tornou-se o tenista russo com mais tempo no topo das classificações da ATP. Ele alcançou um total de dez semanas como número um do mundo na segunda-feira.

Medvedev, 26, supera o recorde anterior de nove semanas para um tenista profissional russo, que foi estabelecido por Marat Safin durante as temporadas de 2000 e 2001.

O único outro ás russo a liderar as paradas da ATP é Yevgeny Kafelnikov, que passou seis semanas como número um em 1999.

Medvedev lidera o atual ranking de simples da ATP com 7.775 pontos. Isso o coloca à frente do alemão Alexander Zverev, que tem 6.850 pontos em seu nome.

Rafael Nadal é o terceiro com 6.165 pontos, com Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz completando os cinco primeiros com 5.045 e 4.895 pontos, respectivamente.

O recém-coroado rei de Wimbledon Novak Djokovic continua em sétimo, com o russo Andrey Rublev um lugar atrás.













Medvedev, Rublev e seus compatriotas não sofreram um golpe de audiência, apesar de terem sido barrados em Wimbledon, e se beneficiaram depois que a ATP tirou os pontos do torneio em resposta à proibição de jogadores russos e bielorrussos.

Essa decisão prejudicou significativamente jogadores como Djokovic, embora o 21 vezes campeão do Grand Slam tenha criticado fortemente o All England Club por seu tratamento aos jogadores russos e apoiado as represálias da ATP.

Medvedev terá a chance de manter sua posição no topo do ranking quando a temporada retornar às suas superfícies favoritas de quadra dura nos EUA.

O astro nascido em Moscou terá uma quantidade significativa de pontos para defender no Aberto dos Estados Unidos em agosto, onde é o atual campeão.

Medvedev conquistou seu primeiro título de Grand Slam em Flushing Meadows na última temporada ao derrotar Djokovic em dois sets na final.

O sérvio deve perder o torneio deste ano porque os EUA não permitem a entrada de não-cidadãos no país se não forem vacinados contra o Covid-19.













Djokovic, de 35 anos, repetiu após o triunfo em Wimbledon que não estava disposto a ser espetado contra a doença apenas para poder competir em torneios.

Medvedev está em sua segunda passagem como número um do mundo, tendo liderado as paradas da ATP em fevereiro-março. Djokovic então recuperou a coroa, antes de Medvedev reconquistá-la novamente em junho.

Enquanto Medvedev ultrapassou Safin, duas vezes vencedor do Grand Slam, para se tornar a estrela masculina russa com mais semanas no topo, ele ainda tem algum caminho a percorrer antes de ser o recordista absoluto entre os russos.

A grande estrela feminina Maria Sharapova passou 21 semanas no total no topo das classificações da WTA durante sua carreira estelar, que incluiu cinco coroas de Grand Slam.

Em termos gerais masculinos, Djokovic está bem na frente em termos de mais semanas acumuladas como número um masculino, com impressionantes 373 semanas na pole position.

A contagem de 10 semanas e contando de Medvedev o coloca em 19º na lista de todos os tempos da ATP em termos de tempo total gasto como número um.